Cum plănuiesc europenii să stocheze energia verde pentru a-și asigura independența față de China. UE și marea înarmare cu baterii litiu-ion

Uniunea Europeană ar putea deveni, până în 2030, la fel de dependentă de China pentru bateriile litiu-ion și pile de combustibil în aceeași măsură în care era de Rusia pentru energie înainte de războiul din Ucraina. Conform unui document oficial pus la dispoziția Parlamentului European de către președinția spaniolă, pe fondul caracterului intermitent al surselor de energie regenerabilă solară sau eoliană, Europa va avea nevoie de modalități de stocare a energiei pentru a-și atinge obiectivul de emisii nete zero de dioxid de carbon până în 2050. În acest sens, UE a votat săptămâna trecută într-un plan pentru a-și asigura o cantitate mai mare din materialele critice necesare pentru producerea și stocarea energiei regenerabile. Activiștii de mediu însă pledează pentru reglementarea atentă a minelor responsabile pentru extracția mineralelor precum nichel, cobalt, litiu, cupru și neodim din statele care dețin zăcăminte prelucrabile, dar nu sunt bine echipate legislativ pentru a evita poluarea mediului.

În contextul creșterii influenței globale a Chinei asupra industriilor prelucrătoare și energetice, șefii de stat ai țărilor membre UE vor discuta propunerile Comisiei Europene de a reduce riscul ca Europa să devină prea dependentă de China și necesitatea diversificării către Africa și America Latină.Parlamentul European a fost de acord joi să-și diversifice sursele de materii prime critice și să reducă birocrația pentru companiile miniere. În încercarea de a reduce dependența sa de China, planifică să se asigure că până în 2030 nu depinde de un singur stat în proporție de mai mult de 65% pentru aprovizionarea cu orice materie primă strategică.Documentul pregătit de președinția spaniolă a UE mizează pe faptul că un efort coordonat înspre energia regenerabilă în UE va crește exponențial cererea pentru baterii cu litiu-ion, celule de combustibil și electroliere, care se așteaptă să crească între 10 și 30 de ori în următorii aniNevoia Uniunii Europene de materii prime critice pentru stocarea energieiPentru a-și desfășura economia cu energie curată în loc de combustibili fosili, UE are nevoie de materii prime critice precum litiu pentru bateriile de mașini electrice și siliciu pentru semiconductori în panourile solare.Deși UE are o poziție puternică în fazele intermediare și de asamblare a fabricării de electrolizoare, cu o cotă de piață globală de peste 50%, depinde în mare măsură de China pentru celulele de combustibil și bateriile cu litiu-ion, esențiale pentru vehiculele electrice."Fără a implementa măsuri puternice, ecosistemul energetic european s-ar putea confrunta cu o dependență de China până în 2030 de o altă natură, dar cu o severitate similară, față de cea pe care a avut-o față de Rusia înainte de invazia Ucrainei", se menționează în document.Conform Comisiei Europene, în 2021, anul anterior invaziei ruse a Ucrainei, UE a importat mai mult de 40% din consumul total de gaze, 27% din importurile de petrol și 46% din importurile de cărbune din Rusia. Încheierea majorității achizițiilor de energie din Rusia a cauzat un șoc energetic în UE și o creștere semnificativă a inflației pentru consumatori, ceea ce a determinat Banca Centrală Europeană să mărească brusc dobânzile într-o mișcare care a redus creșterea economică, arată Reuters.Bateriile cu litiu-ion și celulele de combustibil nu sunt singurele domenii de vulnerabilitate ale UE, se arată în documentul președinției spaniole. "Un scenariu similar ar putea evolua și în spațiul tehnologic digital. Prognozele sugerează că cererea pentru dispozitive digitale, cum ar fi senzori, drone, servere de date, echipamente de stocare și rețele de transmitere a datelor va crește semnificativ în acest deceniu."UE are o poziție relativ puternică în ultima categorie, dar prezintă slăbiciuni semnificative în celelalte domenii. Până în 2030, această dependență externă ar putea să împiedice în mod serios câștigurile de productivitate de care industria europeană și sectorul de servicii au nevoie urgent și ar putea împiedica modernizarea sistemelor agricole esențiale pentru combaterea schimbărilor climatice, se mai arată în documentul citat.Planurile Uniunii Europene pentru a contribui la independența energeticăPe 14 septembrie, Uniunea Europeană a votat într-un plan pentru a-și asigura o cantitate mai mare din materialele critice necesare pentru fabricarea panourilor solare, bateriilor pentru mașini electrice și a altor elemente cheie ale tranziției verzi.Detaliile actului, care a fost adoptat cu 515 voturi pentru și 34 împotrivă, urmează să fie negociate între Parlament și Consiliu. "Drumul către suveranitatea și competitivitatea europeană a fost stabilit", a declarat europarlamentarul german Renew Europe Nicola Beer: "Cu o majoritate covârșitoare în toate grupurile politice în vot, Parlamentul European a făcut foarte clară poziția sa cu privire la securitatea aprovizionării.""Nu va exista mobilitate electrică fără baterii, și nu vor exista mai multe baterii fără mai mult litiu", a declarat Hildegard Bentele, europarlamentar german din Partidul Popular European și negociatorul principal al grupului pentru propunere.Totodată, noua propunere stabilește obiective pentru extragerea, procesarea și reciclarea materiilor prime critice. Aceasta solicită ca UE să dezvolte capacitatea până în 2030 de a extrage materiale care să acopere cel puțin 10% din cererea sa și să proceseze materiale care să acopere 50% din cererea sa, cu o clauză care permite ca până la 20% din noua capacitate de procesare să provină din parteneriate cu piețe emergente. De asemenea, trebuie să mărească capacitatea de reciclare pentru a colecta, sorta și procesa 45% din materiile strategice din deșeurile sale destinate reciclării.Cererea de importuri ar putea fi redusă cu o eficiență mai bună a materialelor și prin reciclare, a declarat europarlamentarul olandez Mohammed Chahim, conform The Guardian. În comparație cu planul inițial prezentat de Comisia Europeană, a adăugat acesta, "am extins domeniul planurilor naționale de circularitate pentru a include mai multă reutilizare, renovare și reciclare".Situația din prezent a mineralelor-cheie pentru stocarea energiei în Europa și poziția activiștilor de mediuCererea globală pentru fiecare dintre cele cinci minerale critice cheie - nichel, cobalt, litiu, cupru și neodim - va crește de la 1,5 până la de șapte ori până la sfârșitul deceniului, conform unei scenarii de emisii nete zero din partea Agenției Internaționale pentru Energie.De la invazia Rusiei în Ucraina și expunerea dependenței excesive a continentului de importurile de gaze rusești, politicienii și afacerile europene s-au grăbit să găsească surse de minerale cheie dintr-o gamă mai largă de furnizori.Unii ecologiști au ridicat preocupări cu privire la faptul că actul va oferi undă verde unor țări precum Finlanda, care găzduiește o serie de minerale critice, către mine care sunt insuficient reglementate în privința protecției mediului. Ei au criticat propunerea pentru accelerarea eliberării permiselor fără a crește standardele de mediu pe care companiile miniere trebuie să le respecte.Minele din Europa ar trebui să reflecte costurile reale, a declarat Satu Jaatinen, care face parte din consiliul de administrație al MiningWatch Finland, o organizație non-profit pentru mediu. "Minele pot deveni sustenabile. Industria bateriilor poate deveni sustenabilă. Singura problemă este că trebuie să adopte tehnologiile existente dar reprezentanții acesteia nu vor pentru că este o investiție suplimentară", a declarat Jaatinen, conform The Guardian.Una dintre preocupările legate de mineritul de litiu este impactul său asupra mediului. Procesul de extracție a litiului consumă cantități semnificative de apă și energie, iar mineritul de litiu poluează aerul și apa cu substanțe chimice și metale grele. În plus, mineritul de litiu poate perturba habitatele faunei sălbatice și poate provoca eroziunea solului, ceea ce duce la daune ecologice pe termen lung. În prezent, se depune efort din partea comunității științifice pentru dezvoltarea practicilor de minerit mai durabile, cum ar fi utilizarea surselor de energie regenerabilă și minimizarea utilizării apei și a substanțelor chimice.Monopolul Chinei asupra industriei bateriilor din litiuExporturile de baterii cu litiu din China au cunoscut o creștere explozivă în 2023, stimulată de cererea externă, conform unui raport al CCTV Finance din 23 august, citat de ecns.cn. Potrivit celor mai recente date de la Administrația Generală a Vămilor din China, valoarea exporturilor de produse cu baterii cu litiu din țară a crescut cu 58,9% în primele șapte luni ale acestui an.Mai mult, întreaga industrie a bateriilor cu litiu are potențialul de a crește semnificativ pe piața externă, a declarat Pan Helin, decanul Școlii de Afaceri Internaționale a Universității Zhejiang, într-un interviu recent acordat Securities Times. Până în iulie de anul acesta, peste 10 companii chineze de baterii cu litiu și-au anunțat planurile pentru investiții în străinătate.Liu Qi, cercetător la Institutul de Tehnologie din Beijing, a declarat într-un interviu acordat Securities Daily că "companiile chinezești de baterii cu litiu conduc lumea în ceea ce privește scala industrială și integritatea întregului lanț de industrie și se află într-o poziție de frunte la nivel global."Multe companii chineze de comerț exterior au indicat că, pe lângă piețele tradiționale din Europa și Statele Unite, comenzile din piețele emergente precum Africa de Sud, Nigeria și Vietnam au crescut semnificativ de asemenea....citeste mai departe despre " Cum plănuiesc europenii să stocheze energia verde pentru a-și asigura independența față de China. UE și marea înarmare cu baterii litiu-ion " pe Ziare.com