Cerere fără precedent pentru aerul condiționat. Energia fotovoltaică, rol semnificativ în evitarea crizelor

O creştere semnificativă a producţiei de energie fotovoltaică în sudul Europei a jucat un rol important în evitarea unei crize energetice în timpul valurilor de căldură din ultimele săptămâni, când temperaturile au atins valori record, ceea ce a dus la o cerere fără precedent pentru aer condiţionat, transmite Reuters.

Energia fotovoltaică este bine situată pentru a face faţă căldurii din timpul verii deoarece radiaţia solară este ce mai puternică în cea mai fierbinte parte a zilei, când cererea de electricitate pentru aer condiţionat este de asemenea la cel mai ridicat nivel."Creşterea semnificativă a energiei fotovoltaice a compensat practic pentru vârfurile provocate de aer condiţionat", a declarat secretarul general al organizaţiei Eurelectric, Kristian Ruby, referindu-se la situaţia din Spania.Spania şi Grecia se numără printre ţările care au instalat mult mai multe panouri fotovoltaice în contextul preţurilor record la energie de anul trecut şi căutarea unei securităţi energetice sporite după invadarea Ucrainei de către Rusia.Spania şi-a sporit capacităţile de producţie a energiei fotovoltaice cu un nivel record de 4,5 Gigawaţi anul trecut, astfel că producţia sa de energie solară în luna iulie, cea mai însorită lună a anului, a fost mai mare decât în orice lună până acum, a anunţat operatorul de reţea din Spania, Red Electrica.Datele furnizate de firma Ember arată că instalaţiile fotovoltaice au fost responsabile pentru 24% din electricitatea produsă în Spania în luna iulie a acestui an, în creştere faţă de 16% în luna iulie 2022.Creşterea temperaturilor şi a cererii pentru aer condiţionat a provocat în Sicilia un vârf în cererea de electricitate în data de 24 iulie şi aproape jumătate din cererea în exces, care s-a ridicat de 1,3 Gigawaţi, a fost acoperită de capacităţile fotovoltaice, arată datele Refinitiv. Conform acestor date, luna trecută producţia de energie solară a Siciliei a fost mai mult decât dublă în luna iulie 2022."Fără capacităţile fotovoltaice suplimentare, impactul asupra stabilităţii sistemului ar fi fost mult mai grav", subliniază analistul Refinitiv, Nathalie Gerl.Însă chiar şi în ţările mai reci şi mai puţin însorite, precum Belgia, energia fotovoltaică a acoperit mai mult de 100% din cererea suplimentară de energie în timpul orelor de prânz când cererea de electricitate a atins nivelul de vârf.Chiar dacă creşte rapid, energia fotovoltaică are încă o pondere relativ mică în mixul energetic al majorităţii ţărilor, unde surse precum energia eoliană, gazele, cărbunele şi energia nucleară acoperă în mod tradiţional cea mai mare parte a cererii pe parcursul anului.Analiştii subliniază că există un al doilea factor care a ajutat sistemele energetice ale Europei să funcţioneze în timpul verii: pe ansamblu, cererea de electricitate a fost relativ redusă. Preţurile la energie în Europa sunt încă relativ mari comparativ cu nivelurile istorice, iar consumatorii şi industriile au răspuns prin utilizând mai puţină electricitate.Chiar dacă în unele momente de caniculă, consumul de electricitate a atins valori record, pe ansamblu, cererea totală a fost sub nivelul normal. De exemplu, în luna iulie consumul mediu orar de electricitate în Italia a fost cu 4,4% mai mic decât în luna iulie 2022, în timp ce în Spania a fost cu 3,6% mai mic, arată datele Refinitiv."Singurul motiv pentru care situaţia a fost suportabilă este contextul de cerere redusă de electricitate în care ne aflăm", a spus Nathalie Gerl.Oamenii de ştiinţă se aşteaptă ca schimbările climatice să facă valurile de căldură şi mai frecvente în sudul Europei şi chiar şi mai severe în anii următori, ceea ce va crea o povară asupra infrastructurii energetice a Europei."Sistemele noastre energetice nu sunt concepute pentru a face faţă unor astfel de situaţii", susţine Simone Tagliapietra, analist la centrul de reflexie Bruegel.Într-o scrisoare trimisă recent Comisiei Europene, mai multe organizaţii din sectorul energiei fotovoltaice, inclusiv SolarPower Europe, au făcut un apel către decidenţi să accelereze investiţiile în reţele energetice şi să promoveze proiecte care cumulează energia fotovoltaică cu stocarea de energie, pentru a asigura că energia fotovoltaică se extinde suficient de i pentru a atinge obiectivele climatice.