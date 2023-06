Listarea Hidroelectrica pe BVB, punct de referință pentru bursa românească. Piața de capital primește un imbold istoric

Listarea Hidroelectrica la Bursa de la București este cea mai mare din istoria pieței noastre de capital și chiar din regiune și va deveni un punct de referință pentru bursa românească, a declarat președintele ASF, Nicu Marcu.

În urma acestui eveniment, BVB își întărește rolul la nivel regional, având totodată o importanță semnificativă atât pentru piața de capital cât și pentru investitorii din România.Listarea exclusivă la București a perlei sistemului energetic național reprezintă un eveniment unic pentru piața românească de capital, care își demonstrează astfel maturitatea, arată președintele ASF.Una dintre cele mai mari oferte publice din regiuneAutoritatea de Supraveghere Financiară - ASF a aprobat prospectul pentru vânzarea de acțiuni de până la 17,34% din acțiunile producătorului public de energie hidroelectrică Hidroelectrica, care se va desfășura în perioada 23 iunie - 4 iulie la Bursa de Valori București - BVB.Oferta publică inițială, care va fi probabil una dintre cele mai mari din Europa de până acum în acest an, constă în acțiunile existente deținute de Fondul Proprietatea, un fond administrat de managerul american de active Franklin Templeton.Intervalul de preț este cuprins între 94 și 112 lei pe acțiune, ceea ce ar conferi companiei o evaluare cuprinsă între 42,3 miliarde de lei și 50,4 miliarde de lei.În funcție de cerere, vânzarea ar putea ajunge până la întregul pachet de 19,94% pe care Fondul îl deține la Hidroelectrica, scrie Reuters.Sprijin important pentru BVBCu o cifră de afaceri de 9,12 miliarde de lei și un profit de 4 miliarde de lei în 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est și este cel mai mare producător de energie electrică din regiune.Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii de clienți casnici și industriali.”Unul dintre obiectivele majore ale ASF este dezvoltarea durabilă a pieței de capital, întrucât economia națională are nevoie de consolidarea acestui sector.Așa cum am spus și cu alte ocazii, pentru susținerea Bursei este nevoie de orientarea investițiilor către active solide din economia națională.Bursa românească trebuie să devină un reper semnificativ al economiei românești, o importantă sursă de finanțare a acesteia și o platformă de tranzacționare a pachetelor de acțiuni ale celor mai import ...citeste mai departe despre " Listarea Hidroelectrica pe BVB, punct de referință pentru bursa românească. Piața de capital primește un imbold istoric " pe Ziare.com