Plafonarea prețurilor la energie până în 2024, un ajutor mascat decontat tot de români. ”Sunt și motive electorale”

Prețul mediu al energiei a continuat să coboare în luna iunie 2023, după o scădere susținută lună de lună anul acesta. În acest context, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat că ajutoarele pentru facturile la energie nu vor dispărea.

Mai mult, și compania Hidroelectrica anunţă măsuri în beneficiul consumatorilor. În contextul în care mai multe voci din sectorul de distribuitori acuză decizia plafonării, Ziare.com a discutat cu expertul în energie Bogdan Berneagă pentru a înțelege raționamentul autorităților.Conform calculelor Economica.net, prețul mediu al pieței spot a continuat coborârea în luna iunie, ajungând la 422,7 lei/MWh, după ce în luna mai, prețul mediu ponderat a fost de 430 de lei/MWh. Astfel, prețul mediu lunar rezultat din tranzacțiile de piața pentru ziua următoare (PZU) continuă să se situeze sub nivelul reglementat de 450 de lei/MWh, după ce a scăzut sub acest prag în premieră în luna mai. Prețul de 450 de lei/MWh este cel cu care marii producători de energie electrică vând energia către furnizori în cadrul mecanismului de achiziție centralizată impus de stat la finalul anului trecut. Așadar, continuă tendința de ieftinire a energiei electrice pe piața de la București.Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat vineri 30 iunie, că ajutoarele pentru facturile la energie nu vor dispărea, oferind garanții că românii vor fi ajutați în continuare să își achite facturile până anul viitor. "Preţurile la consumator noi le dorim cât mai stabile şi ar fi imprudent în acest moment să încercăm să reducem artificial preţurile la factură, pentru că este o piaţă într-o evoluţie continuă.Sunt toate şansele să avem cel puţin o prelungire până în primăvara anului viitor. Comisia Europeană are toată deschiderea să prelungească statelor membre schema de compensare-plafonare până anul viitor, tocmai pentru că vorbim de o piaţă încă impredictibilă", a spus ministrul Energiei, Sebastian Burduja, potrivit Antena 3.Prețurile de producător sunt diferite de cele ale furnizorilorDistincția importantă care trebuie făcută în acest context este legată de dinamica de piață între prețurile de producător și cele practicate de furnizori. Bogdan Berneagă, expert în politici energetice, a explicat pentru Ziare.com, că ”prețurile, într-adevăr, au mai scăzut, dar vorbim de prețurile en-gros, nu cele pentru consumatorii casnici. Și prețurile la gaze, deși fluctuează, au scăzut semnificativ față de primăvara anului 2022. Consumatorii casnici, în schimb, semnează contracte pe termene de un an sau doi ani. O persoană care a semnat contract cu furnizorul de energie anul trecut, s-a învoit să plătească un preț mai ridicat”.Expertul a explicat faptul că plafonarea vine ca o măsură îndreptată strict către oameni, pentru a a acoperi perioadele de contract la prețuri ridicate. ”Din ce înțeleg, e menită să reflecte ce se întâmplă pe piață.”Cu toate acestea, reprezentanţii Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie au semnalat săptămâna trecută, printr-un comunicat, că ”menţinerea plafonului de decont pentru preţul energiei electrice întârzie revenirea pieţei, în defavoarea clienţilor, măsura fiind discreţionară şi neconstituţională”."Federaţia ACUE este profund îngrijorată de decizia menţinerii plafonului pentru costul furnizorilor cu achiziţia energiei electrice. Încă de la instituirea acestui plafon, ACUE a avertizat că decizia nu respectă prevederile Constituţiei şi regulamentele europene transpuse în legislaţia naţională. Mai mult, stabilirea unei valori de achiziţie într-un mod netransparent va avea ca efect imediat reducerea tranzacţiilor cu energie electrică pe termen mediu. Măsura vulnerabilizează inutil piaţa şi siguranţa în alimentare şi va întârzia revenirea pieţei locale la condiţii cât mai bune şi competitive pentru clienţi", se menţionează în comunicat.ACUE a propus decidenţilor eliminarea plafonului de decontare şi realizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a unei formule transparente de calcul a preţului de referinţă, pe baza contractelor existente, a cantităţilor alocate şi a preţului mediu de pe piaţa spot, ca soluţie viabilă care exprimă realitatea pieţei, este predictibilă şi transparentă pentru furnizori şi pentru clienţi.”Au dreptate cei de la ACUE”, a completat Bogdan Berneacă, ”dar și plafonarea are sensul ei. Sunt și motive electorale care motivează plafonarea. E același lucru care se petrece și cu plafonarea prețurilor la alimente. Prețurile finale nu reflectă costurile și riscăm ca producătorii să evite să vândă în pierdere. Intervenția asta nu e bună, dar în pragul alegerilor, autoritățile invocă ideea servirii mai bune a populației.”Berneagă a explicat că, strict în contextul întârzierii dintre coborârea prețurilor de producător la energie și gaze, față de piața de consum, plafonarea poate fi justificată încă o perioadă. Dacă prețurile din prezent ar reflecta în timp real scăderea din piața de producție, poate nu ar fi deloc necesară, însă formularea unor politici robuste de stabilizare a pieței pe termen lung este deosebit de importantă.Istoricul fluctuației prețurilor de producție al energiei electrice pe piațăÎnainte de ieftinirea din luna iunie, a fost cea din mai, când prețul mediu ponderat a scăzut la 430 de lei/MWh, de la 470 de lei/MWh în luna precedentă. Conform informațiilor prezentate de Economica, în aprilie, prețul mediu ponderat a scăzut cu 12% față de cel din luna martie. În martie 2023, prețul a scăzut cu 21% față de cel de luna precedentă, iar în februarie prețul a fost cam la același nivel cu ianuarie. În prima lună a anului prețul mediu ponderat scăzuse cu aproape 47% față de ultima lună din 2022 și se întorsese aproape de nivelul de la finalul lui 2021.Contrastul cel mai puternic apare comparând aceste scăderi cu aceeași perioadă a anului trecut când, în iunie 2022, prețul mediu de închidere al PZU a fost de 1.138 de lei/MWh, deci, în iunie 2023 prețul a coborât la ceva mai mult de o treime față de nivelul de acum un an.