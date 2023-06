Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a majorat din nou tariful reglementat aplicat de Transelectrica tuturor tranzacțiilor de import, export și tranzit de energie electrică programate cu sistemele electroenergetice ale ″țărilor perimetrice″, care în cazul României sunt statele vecine care nu sunt membre UE: Republica Moldova și Ucraina.

Astfel, după ce tariful a fost dublat de la 1 septembrie 2022, de la 0,6 la 1,2 euro/MWh plus TVA, acesta a crescut de joi, 15 iunie, din nou, de 2,5 ori, la 3 euro/MWh plus TVA, conform Profit.ro.Majorarea vine după ce, pe 18 aprilie, Asociația Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricității (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E) a aprobat majorarea capacității de export de energie dinspre Europa Continentală spre Ucraina și Republica Moldova, de la 850 MW la 1.050 MW. Capacitatea de import a fost menținută la 400 MW. ...citeste mai departe despre " România a majorat taxa pe importurile și exporturile de energie electrică din și către Republica Moldova și Ucraina " pe Ziare.com