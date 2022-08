Câte ore pe zi trebuie să oprești aerul condiționat ca să economisești 11% la factură

Temperaturile ating pana la 40 de grade Celsius in toiul verii, astfel ca aerul conditionat devine o necesitate, insa acest lucru se reflecta asupra facturilor la energie, mai ales de cand preturile au crescut considerabil.

Astfel, oamenii incearca sa traiasca confortabil, dar in acelasi timp sa economiseasca pe cat posibil. Cei mai multi opresc aerul conditionat cand nu sunt acasa, indiferent ca este vorba despre un interval mai scurt sau mai lung, sau chiar si cand nu stau in camera unde este montat.Acest obicei te ajuta, intr-adevar, sa economisesti? O echipa de ingineri specializati in arhitectura si sisteme de constructii a incercat sa raspunda la intrebare, potrivit arstechnica.com.Cu alte cuvinte, cand aerul conditionat este pornit pe tot parcursul zilei, caldura se elimina treptat, pe cand, daca il porniti doar seara de exemplu, temperatura din casa este considerabil mai ridicata.Referitor la cum este mai bine, acest lucru depinde de o serie de factori: cat de bine este izolata casa, cat de mare este, ce aparat de aer conditionat aveti, dar si temperatura si umiditatea din exterior.In primul rand, trebuie sa stiti ca in casa nu poate fi mai cald decat afara, asta desigur daca nu contribuie alti factori, cum ar fi un cuptor aprins. Mai exact, pe masura ce creste temperatura in casa, transferul de caldura incetineste pana se atinge un echilibru cu temperatura de afara. In plus, atunci cand afara sunt temperaturi extreme, aerul conditionat nu mai este la fel de eficient.Specialistii au facut un experiment si au testat cum merg lucrurile in cazul unei case de 110 metri patrati, cu izolatie clasica, intr-un climat cald. Totusi, intr-un caz au adaugat si umiditate in aer, iar in altul, nu. Au folosit un software de modelare energetica creat de Laboratorul National de Energie Regenerabila din SUA pentru analiza consumului de energie in cladirile rezidentiale.De asemenea, au testat trei scenarii:Temperatura aerului conditionat setata toata ziua la 24,4 grade CelsiusAerul conditionat oprit timp de 8 ore, cu o temperatura ce ajunge in casa la 31,6 grade Celsius.Aerul conditionat oprit timp de 4 ore, cu o temperatura ce ajunge in casa la 31,6 grade Celsius.Au folosit trei tehnologii diferite ale aparatelor de aer conditionat:Aer conditionat cu o singura unitateAer conditionat cu ciclu invers (sist ...citeste mai departe despre " Cate ore pe zi trebuie sa opresti aerul conditionat ca sa economisesti 11% la factura " pe Ziare.com