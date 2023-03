Bani pentru antreprenorii români prin IMM Invest Plus 2023. Care este valoarea maximă a creditelor în cadrul programului

CEC Bank continuă şi anul acesta finanțarea antreprenorilor români prin programele guvernamentale IMM Invest Plus, acordând credite antreprenorilor locali cu dobânzi și comisioane subvenționate.

“Antreprenorii pot accesa finanțare atât pentru proiectele de investiții cât și pentru acoperirea necesarului de capital de lucru pentru consolidarea și extinderea afacerilor acestora, adaptarea la cerințele actuale de climă și digitalizare, menținerea și crearea de locuri de muncă”, a declarat, în cadrul unui comunicat de presă, Directorul Relații cu Instituții Naționale și Internaționale în cadrul CEC Bank, Ramona Ivan.Astfel, de la începutul Programului, din 2020, CEC Bank a acordat finanțări de circa 5 miliarde de lei. Programul își propune sprijinirea antreprenorilor în obținerea finanțărilor necesare pentru depășirea dificultăților economice actuale, amplificate în ultima perioadă de invazia Rusiei asupra Ucrainei.Schema de ajutor de statPrin schema de ajutor de stat pot fi accesate credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru, garantate până la 90% cu garanții de stat, emise de Fondul de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Fondul de Garantare a Creditului Rural și Fondul Român de Contragarantare.Valoarea maximă a creditelor în cadrul Programului IMM Invest Plus este de până la 10 milioane lei pentru investiții și de până la 5 milioane lei pentru capital de lucru, cu o durată maximă de finanțare de până la 72 luni în cazul creditelor de investiții, respectiv 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.Ajutorul de stat sub formă de grant de care beneficiază antreprenorii care accesează aceste credite acoperă dobânda pe o perioadă de 12 luni de la acordarea creditului precum și comisioanele de garantare pe toată perioada de valabilitate a garanției.Componentele programului IMM Ivest Plus 2023• IMM Invest România• Agro IMM Invest• Imm Prod• Garant Construct• Innovation• Rural InvestCredite Noua Casă cu dobânzi începând de la 7,61 % (IRCC + 1,90%)CEC Bank acordă și în 2023 credite prin programul Noua Casă cu dobânzi începând de la 7,61 % (IRCC + 1,90%), pentru cei care își încasează salariul prin instituţia bancară, valoare redusă cu 0,40 pp față de cea a creditelor ipotecare standard. Creditele au ZERO comision de analiză/acordare și zer ...citeste mai departe despre " Bani pentru antreprenorii români prin IMM Invest Plus 2023. Care este valoarea maximă a creditelor în cadrul programului " pe Ziare.com