Când poate fi egal cu zero impozitul pe venitul din dividende. Ce persoane sunt scutite de la plata CASS

Investitorii care au nevoie de câștiguri pe termen scurt, pot alege să primească plăți de dividende care oferă câștiguri instantanee și, în unele situații sau contexte economice, fără taxe.

Dar ce ar presupune acest lucru pentru tine, care ai o firmă şi, pe lângă salariul minim, îți virezi și nişte bani din dividende.Ziare.com îți explică în cadrul rubricii Banii tăi cum sunt impozitate veniturile din dividende și cum se face calculul.În România, impozitul pe venitul din dividende poate fi egal cu zero dacă respectivul acționar deține cel puțin 10% din titlurile de participare, care pot fi acțiuni și alte titluri, pentru perioada de un an, la momentul în care se face plata dividendelor.Altfel, se plătește un impozit de 5% pe venitul brut, precum și plata unor taxe suplimentare de 10% pentru plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS).Plata CASS se va face doar dacă valoarea cumulată a dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie, adică 28.800 de lei.Scutiri de la plata CASS sunt persoanele care obțin venituri doar din dividende și nu mai au și alte venituri din pensii, salarii, ajutor social, indemnizații, venituri din activități agricole și alte venituri independente sau din asocierea cu persoane juridice.Calcularea și plata impozitului pe venit din dividende la stat se face de către compania care oferă dividende acționarilor. Impozitul de 5% din dividendul brut trebuie să fie plătit la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite dividendele către acționari.Pentru plata contribuției de 10% la CASS, trebuie depusă Declarația 100 până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost repartizate dividendele.