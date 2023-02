Care este rolul băncilor centrale naționale. Ce înseamnă „asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență”

Ce se poate întâmpla în perioadele marcate de turbulențe financiare, când băncile pot manifesta neîncredere în ceea ce privește creditarea lor reciprocă iar persoane pot dori, în mod spontan, să îşi retragă banii din conturile lor bancare?

Ziare.com îţi explică in cadrul rubricii Banii tăi care este roul bancilor centrale naţionale in perioade economice nepredictibile.Băncile centrale naționale din zona euro reprezintă ultima soluție pentru băncile care nu pot obține din altă parte finanțarea de care au nevoie. Această plasă de siguranță este denumită „asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență" (emergency liquidity assistance – ELA), potrivit ecb.europa.eu."În zona euro, împrumuturile acordate ca asistență pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență sunt furnizate de banca centrală națională a țării în care își are sediul banca aflată în dificultate. Banca centrală națională suportă, de asemenea, orice costuri sau riscuri care pot apărea".Care este rolul BCEDeși băncile centrale naționale sunt responsabile de furnizarea asistenței pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență, activitățile desfășurate de acestea în calitate de creditori de ultimă instanță sunt verificate și monitorizate de Banca Centrală Europeană (BCE).Consiliul guvernatorilor BCE poate limita asistența în situații de urgență sau poate formula obiecții cu privire la aceasta, dacă două treimi dintre membrii săi își exprimă acordul în acest sens.Totuși, aceștia pot formula obiecții numai în cazul în care consideră că asistența pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență ar interfera cu politica monetară a BCE sau cu obiectivele și misiunile Eurosistemului.Asistența pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situații de urgență, destinată doar băncilor solvabile"Pentru a se califica pentru acest tip de asistență, băncile pot fi nelichide, dar trebuie să fie solvabile.„Nelichide" înseamnă că băncile s-ar putea confrunta, la momentul respectiv, cu dificultăți în ceea ce privește rambursarea tuturor deponenților lor. „Solvabile" înseamnă că băncile vor avea însă capacitatea de a face acest lucru pe termen lung.O bancă poate deveni nelichidă, rămânând totuși solvabilă, în cazul în care fondurile sale ar putea fi bl