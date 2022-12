Care este suma de bani pe care o vor cheltui românii pentru masa de Crăciun. Cât de dramatică este situaţia bugetelor din cauza creșterii prețurilor

Craciunul si Anul Nou vin fara sa ne intrebe daca ne simtitm bine, daca avem bani sau nu avem bani pentru cadouri, bani pentru a pune ceva pe masa, nu vorbim despre o masa imbelsugata alaturi de cei dragi sau despre o excursie departe de ochii cunoscuti ai lumii.

Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai unde se pregatesc romanii sa petreaca sarbatorile si ce parere au despre gestionarea bugetului pe care il au la dispozitie pentru zilele cele mai importante ale lunii decembrie.Potrivit celui mai nou studiu realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, romanii se pregatesc sa-si petreaca Sarbatorile de iarna mai mult acasa, decat plecati in vacanta si cu bugete in scadere din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburanti.Bugetul mediu alocat sarbatorilor din 2022 se ridica anul acesta la 1.090 de lei, in crestere cu 7% fata de anul trecut. Insa doar 25,4% dintre respondenti spun ca isi permit un buget mai mare de Craciun, fata de 46,8% dintre respondenti care au declarat ca anul acesta vor avea mai putini bani pentru cheltuielile de sarbatori, in timp ce 22,6% isi vor mentine bugetul constant.Printre principalele motive pentru reducerea cheltuielile de sarbatori fata de anul trecut se numara: cresterea preturilor la utilitati - gaze, electricitate, intretinere, mentionat de 40,3%, cresterea preturilor la alimente - 34,6% si cresterea preturilor la carburanti pentru 17,7%.Pe ce surse financiare se bazeaza romaniiIn ceea ce priveste sursa fondurilor, 44,5% dintre respondenti se bazeaza pe salariul din luna curenta, 40,5% - pe economii si doar 8,1% spera ca vor primi prime de la angajator. Circa 7% intentioneaza sa se imprumute, de la prieteni sau de la institutii de credit.Fata de anul trecut, a crescut ponderea celor care au economisit din timp pentru sarbatori (cu cca 10%) si s-a redus ponderea celor care intentioneaza sa apeleze la imprumuturi (12,5% in 2021), se mai arata in sondaj.Cheltuielile generate de sezonul sarbatorilorPrincipalele cheltuieli generate de sezonul sarbatorilor sunt cele cu mesele festive - mentionate de 50,4% dintre respondenti, urmate de cele cu cadourile (44,23%).82,7% dintre romani spun ca vor petrece sarbatorile acasa, cu familia, si doar 7,3% au planuri sa plece de acasa (6,25% in tara si 1,05% i ...citeste mai departe despre " Care este suma de bani pe care o vor cheltui romanii pentru masa de Craciun. Cat de dramatica este situatia bugetelor din cauza cresterii preturilor " pe Ziare.com