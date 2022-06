Ce sunt economiile circulare si colaborative. Cât de mult diferă de modelul tradiţional, bazat pe principiul „folosim-producem-consumăm-aruncăm"

Ai auzit, cu siguranţă, în ultimii ani, mai ales în cei doi din timpul pandemiei, destul de mulţi specialişti în istoria economiei sau diferiti analişti financiari vorbind despre schimbări majore şi rapide cu privire la tot ceea ce înseamnă consum şi producţie la nivel global.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi de ce este bine să inveţi să aplici beneficiile economiei circulare şi care sunt principalele sale avantaje pe termen mediu şi lung.Lumea din zilele noastre se schimbă văzând cu ochii iar ritmul "salturilor" se accelerează de la an la an. Astfel că, economiile circulare și colaborative, care vin la pachet cu o nouă generație de consumatori, mult mai implicaţi în realitate si în tot ceea ce reprezintă un trai mai bun pentru un viitor mai lung şi mai sănătos, reprezintă o provocare pentru sistemul actual.Fiind o abordare care diferă radical de modelul economic tradițional, linear, bazat pe principiul „folosim-producem-consumăm-aruncăm, economia circulară este un model de producție și de consum, care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil, potrivit experţilor în economie de la Parlamentul European.Prin urmare, se prelungește ciclul de viață al produselor.Mai precis, ar înseamna reducerea la minimum a deșeurilor. "Când un produs ajunge la sfârșitul ciclului său de viață, materialele din care este fabricat sunt păstrate în economie pe cât de mult posibil. Ele pot fi utilizate în producție încă o dată și încă o dată, creând și mai multă valoare adăugată".De ce este necesar să trecem la acest tip de economieCererea de materii prime este în creştere din cauza creşterii populaţiei lumii. Iar cantitatea disponibilă de materii prime esențiale este limitată.În plus, extracția și utilizarea de materii prime au un impact major asupra mediului. Mai mult, măresc consumul de energie și emisiile de CO2.Motiv pentru care este nevoie de măsuri precum prevenirea generării de deșeuri, proiectarea ecologică și reutilizarea ar putea ajuta întreprinderile din Uniunea Europeană să-și economisească banii, reducând, totodată, emisiile anuale totale de gaze cu efect de seră.În 2018, producția materialelor de uz zilnic generează 45 % din emisiile de CO2, potrivit europarl.europa.eu."Trecerea la o