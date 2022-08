Ce este "Fondul de urgenţă": suma de bani pe care trebuie s-o deţii. Metoda de-a "păstra" cel mai bine acest tip de economii

Viata se intampla zi de zi si este greu sa prezici cand sau cum vor veni "surprizele" de tot felul. In ciuda acestui fapt, extrem de putini romani ar putea acoperi o urgenta de 1.000 de euro cu economii.

Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce este "Fondul de urgenta" si care este valoarea pe care trebuie sa o aiba.S-ar putea ca venitul tau lunar sa fie redus, sa nu-ti mai ajunga sau sa-ti pierzi locul de munca si sa nu-ti gasesti un nou job la fel de repede. Drept urmare, s-ar putea sa intampini dificultati in a-ti plati facturile sau in a-ti acoperi situatiile neprevazute.Astfel, putem spune ca "fondul de urgenta este o suma de bani la care sa poti apela atunci cand apare o situatie neprevazuta precum o consultatie medicala, o inundatie in casa care necesita reparatii importante si altele.Finantistii sunt de parere ca suma din fondul de urgenta ar fi bine sa acopere cel putin trei venituri lunare nete", potrivit cec.ro.A avea o rezerva financiara la care sa te intorci cand "viata se intampla", inseamna ca nu va trebui sa te bazezi neaparat pe un credit sau sa acumulezi datorii pentru a-ti rezolva situatia.Conform unui sondaj, realizat recent, 71% dintre romani nu au reusit sa aiba un astfel de fond de urgenta si peste 55% nu ar avea bani daca s-ar confrunta cu cheltuieli neprevazute (ex.: cand e nevoie urgenta sa duci masina in service sau este nevoie sa cumperi urgent un bilet de avion.)Specialistii de la CEC Bank precizeaza ca nu trebuie sa confundam expresia "urgenta" cu dorintele puternice precum cele pentru achizitia unui televizor nou, a ultimului model de telefon sau o excursie mult visata. E foarte important ca banii astfel stransi sa fie folositi strict pentru urgente.Exemple de situatii in care se folosesti fondul de urgentao consultatie medicala costisitoare pentru cineva din familie, care nu poate fi amanata;o reparatie in casa - fie ca s-a spart o teava sau s-a ars panoul electric... etc;reparatie a masinii, care poate avea parbrizul spart, problema la frane sau ambreaj etc;pierderea locului de munca, posibila mai ales in vremuri de instabilitate politica si economica, perioada in care anumite afaceri intra in faliment sau la altele se reduce personalul. Un fond de urgenta poate fi folosit pentru perioada pana la gasirea unui nou loc de