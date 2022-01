Ce este salariul minim pe economie şi cum se calculează. Taxele pe care le ai de plătit la stat

Guvernul a propus o creştere brută a salariului minim pe economie de aproape 11%, respectiv o creştere netă de 10% de la 1 ianuarie 2022 iar această formulă de calcul ar trebui să fie aplicată începând cu aceeaşi data.

Ziare.com îți explică în cadrul rubricii Banii tăi cun a luat naştere salariul minim pe economie și cum se calculează impozitivul pe venit, cât cheltuieşte un angajator și cât cheltuieste un salariat.Salariul minim pe economie reprezintă valoarea cea mai mică a salariului orar, zilnic sau lunar, pe care legea unei țări permite angajatorilor să îl acorde unui salariat.Primele state în care s-a stabilit prin lege un salariu minim au fost Australia și Noua Zeelandă, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În acest moment, salariul minim pe economie este prezent în peste 90% din țările lumii.Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, între 13 ianuarie și 31 decembrie 2021, salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de 2.300 lei lunar. Pentru salariații cu studii superioare și care au vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul minim pe economie s-a menținut același de la începutul anului, adică 2.350 lei lunar.Dar, de la 1 ianuarie 2022, salariul minim brut urcă la 2.550 lei brut, potrivit HG nr. 1.071 din 2021, publicată în Monitorul Oficial. De asemenea, tot de la 1 ianuarie, dispare salariul minim pentru studii superioare.Din momentul în care cunoști valoarea salariului brut, urmează să fie plătite, lunar, taxe salariale către stat. De la suma de 2.550 lei, un angajat primește în mână 1.524 lei. Iată cum se ajunge la această valoare:Din salariul brut, 25% se îndreaptă spre Asigurări Sociale (CAS), 10% spre Asigurări Sociale de Sănătate (CASS), iar încă un procent de 10% spre Impoitivul pe venit (IV). Astfel, angajatul plătește statului 1.026 lei din salariul brut. Angajatorul are o Contribuție Asiguratorie pentru Munca (CAM) de 52 RON (2.25%).Suma totală încasată de stat este de 1.026 plus 52 lei, adică un total de 1.078 de lei.