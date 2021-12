Ce înseamnă "plată SEPA" şi care sunt caracteristicile principale ale acesteia

Implementarea zonei unice de plăţi în euro (în engleză: Single Euro Payments Area - SEPA) urmăreşte extinderea procesului de integrare europeană şi în domeniul plăţilor de valoare mică în euro, prin crearea unei pieţe unice la nivel european pentru plățile în euro.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi ce reprezinta mai exact SEPA si cum se realizează acest tip de plăţi.Concret, SEPA se refera la transferurile de bani realizate dintr-un cont bancar deschis in euro într-un alt cont bancar in euro, între țările aflate în zona SEPA.Iniţial, SEPA corespundea unui spaţiu geografic format din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia şi Monaco.În prezent, SEPA include 34 de state din Europa, dar şi teritorii situate în afara Uniunii Europene, ca urmare a încheierii unor acorduri care vizează participarea la schema SEPA a unor instituţii financiare/comunităţi financiare din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European.Conceptual, SEPA reprezintă o zonă în care toate plăţile în euro, inclusiv cele transfrontaliere, sunt tratate ca plăţi naţionale (fără a mai exista o diferenţiere între plăţile naţionale şi cele transfrontaliere).Prin implementarea SEPA se urmăreşte asigurarea unui nivel corespunzător de eficienţă şi concurenţă pe piaţă, care să stimuleze importante economii de scară şi să asigure economiei europene un nivel înalt de competitivitate.În scopul asigurării transparenţei pe parcursul procesului de migrare a furnizorilor de infrastructuri de plată către noile standarde SEPA, Eurosistemul a publicat un set de criterii de compatibilitate care trebuie respectate de toţi furnizorii de infrastructuri şi termeni de referință care au la bază aceste criterii.Pe baza termenilor de referinţă detaliați infrastructurile de plată realizează autoevaluări care sunt aduse la cunoștința publicului.SEPA se realizează prin:adoptarea unui singur set de instrumente de plată pentru plăţi în euro (transfer credit, debitare directă şi plăţi inițiate prin intermediul cardului);implementarea unor infrastructuri de procesare eficiente pentru plăţile în euro (denumite generic mecanisme de compensare şi decontare);adoptarea unor standarde tehnice comune pentru procesarea tranzacțiilor de plată;adoptarea unor practici comerciale comune de către prestatorii de servicii ...citeste mai departe despre " Ce înseamnă "plată SEPA" şi care sunt caracteristicile principale ale acesteia " pe Ziare.com