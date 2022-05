CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat. Volumul trazacţiilor s-a ridicat la peste 25 de miliarde de lei, în ultimul an

Banca are în vedere dezvoltarea produselor de trezorerie FOTO Pixabay.com

CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat, iar acest statut îi permite băncii să participe direct la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat organizate pe piața primară, alături de celelalte 7 instituții financiare care au statutul de dealer primar.

Titlurile de stat constituie o alternativă sigură la depozite, acoperind o gamă largă de maturități. Dacă ai nevoie de disponibilități, pot fi transformate rapid în lichidități prin răscumpărare."Piața titlurilor de stat va crește în perioada următoare și accesul la această piață ne va permite să putem răspunde nevoilor de finanțare ale statului, și, în același timp să ne diversificăm oferta de instrumente de economisire și investiții disponibilă pentru clienți", a declarat directorul general CEC Bank, Bogdan Neacșu.În ultimele 12 luni, volumul tranzacțiilor cu titluri de stat realizat de bancă pe piața secundară, ponderat cu coeficienții de maturitate s-a ridicat la peste 25 miliarde de lei.Care sunt obiectivele băncii în urma obţinerii statutului de dealer primarAlături de o prezență constantă și pe piața primară a titlurilor de stat, CEC Bank a îndeplinit astfel, condițiile legale privind rulajul necesar pentru a obține statul de dealer primar.Acest statut va permite CEC Bank să participe la licitațiile și emisiunile de titluri de stat, atât în cont propriu, cât și în numele clienților. Într-o primă fază, banca are în vedere dezvoltarea de oferte de produse de trezorerie care să includă titluri de stat pentru clienții corporate mari.CEC Bank are deja în ofertă conturi pentru titluri de stat prin care pot fi achiziționate și tranzacționate astfel de instrumente pe piața secundară. Conturile de titluri de stat pot fi vizualizate din aplicațiile de Internet și Mobile Banking ale băncii. ...citeste mai departe despre " CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat. Volumul trazacţiilor s-a ridicat la peste 25 de miliarde de lei, în ultimul an " pe Ziare.com