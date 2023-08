CFA România: Euro va depăși pragul de 5 lei în următorul an. Cum vor evolua rata inflației și piața imobiliară în 2024

Indicatorul de Încredere Macroeconomică, realizat de Asociaţia CFA România, a crescut cu 1,3 puncte, în luna iulie a acestui an, până la valoarea de 55,5 puncte, iar anticipaţiile pentru cursul de schimb relevă o depreciere a leului faţă de euro, cu o valoare de 5,0798 lei pentru un euro, respectiv o rată a inflaţiei de 7,5%, în următoarele 12 luni.

"Componenta de anticipaţii a indicatorului de încredere macroeconomică a continuat să scadă. Astfel, în contextul deficitului bugetar ridicat şi anticipaţiilor de majorare de taxe indirecte, încrederea în evoluţia viitoare a economiei continuă să se reducă. Consistentă cu această evoluţie, s-au majorat şi anticipaţiile de creştere a deficitului bugetar pentru acest an", a declarat Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al Asociaţiei CFA România.Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut marginal în luna iulie (cu 1,3 puncte), la valoarea de 55,5 puncte. Această situaţie s-a datorat componentei de condiţii curente, care a înregistrat o creştere de 5 puncte, până la valoarea de 72,1 puncte. Însă componenta de condiţii curente a indicatorului a continuat să scadă, atingând valoarea de 47,1.Cursul valutar și stabilizarea pieței imobiliareÎn ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, faţă de exerciţiul anterior s-au îmbunătăţit uşor anticipaţiile de stabilitate a cursului de schimb, 73% dintre participanţi anticipând o depreciere a leului în următoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuală, versus un procent de 94% în luna anterioară. Astfel valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9964 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului anticipat este 5,0798 lei pentru un euro, valori în scădere faţă de cele înregistrate în exerciţiul anterior.Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 39% dintre participanţi anticipează o scădere a acestora în timp ce 58% dintre participanţi anticipează o stabilitate în următoarele 12 luni. De asemenea, 62% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, iar 27% ca sunt corect evaluate.Deficitul bugetului de stat anticipat pentru acest an este de 5,7%. Pentru anul 2023 valoarea anticipată de creştere a PIB real a înregistrat valoarea de 2,8%. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 54% în următoarele 12 luni....citeste mai departe despre " CFA România: Euro va depăși pragul de 5 lei în următorul an. Cum vor evolua rata inflației și piața imobiliară în 2024 " pe Ziare.com