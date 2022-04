Cât de avantajos este creditul ipotecar pentru achiziţia unei case eficientă energetic. Cheltuieli de încălzire la jumătate față de o locuință veche

Ai economisit suficient de mult pentru a te gândi să accesezi un credit ipotecar pentru o casă într-o zona liniștită pentru tine și familia ta și care să-ți fie și aliat, nu doar adăpost care să-ți aducă facturi uriaşe la energie electrică și la utilități.

Având în vedere că situația actuală de la nivel internaţional legată de costurile cu energia electrică şi gazul te îngrijorează, la fel de mult te ingrijorează și concentrațiile poluanților atmosferici, care continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. Motiv pentru care ești determinat să te muti într-o locuință prietenoasă cu mediul înconjurător.Ziare.com îți explică în cadrul rubricii Banii tăi de unde și cum poți apela la un credit ipotecar pentru o locuință eficientă energetic, care sunt avantajele unei astfel de achiziţii imobiliare şi cum arată un calcul al economiilor la încălzire.Cheltuielile cu locuința și utilitățile au a doua cea mai mare pondere în bugetul familiilor (peste 17%), după cheltuielile alimentare (peste 30%). Iar ponderea cea mai mare în consum o are încălzirea, care reprezintă între 55% și 80% din totalul energiei consumate.Pentru a se încadra în standardele de clădire verde, locuințele trebuie să aibă pierderi de energie cât mai reduse, prin izolarea și anveloparea corespunzătoare și să dispună de sisteme de încălzire cu eficiență ridicată.Motiv pentru care, achiziția unei locuințe eficiente energetic aduce nu doar dobânzi mai mici, ci și cheltuieli de încălzire la jumătate față de o locuință veche.Astfel, la nivelul prețurilor de piață ale gazului, in luna ianuarie 2022, în cazul unui apartament de 60 de metri pătrați, economiile anuale la încălzire pot ajunge la 4.125 lei și peste 20.000 de euro (103.125 lei) pe o perioadă de 25 de ani.Calculul a fost făcut pornind de la un consum mediu anual pentru încălzire de 125 de kwh/mp, aferent unei locuințe verzi, la jumătate față consumul cu încălzirea unui apartament din clasa C (250 kwh/mp/an), categorie în care se încadrează majoritatea locuințelor vechi din România, potrivit specialiştilor CEC Bank.În aceste conditii, instituţiile financiar-bancare pun la dispoziţie credite ipotecare pentru case verzi, disponibile atât în varianta cu dobândă variabilă, cât și în varianta cu dobândă fixă în primii ani. Pentru clienții care nu ...citeste mai departe despre " Cât de avantajos este creditul ipotecar pentru achiziţia unei case eficientă energetic. Cheltuieli de încălzire la jumătate față de o locuință veche " pe Ziare.com