Banca Centrală Europeană va continua să mărească dobânzile, după ce anul trecut le-a majorat deja de patru ori

Banca Centrala Europeana (BCE) nu se va opri la o singura majorare de 0,50 de puncte procentuale, la urmatoarele reuniuni de politica monetara, a declarat joi un membru al consiliului de administratie, pentru CNBC.

"Nu se va opri dupa o singura crestere de 0,50 de puncte procentuale, asta este sigur", a spus Klaas Knot, care este guvernatorul bancii centrale olandeze, referitor la viitoarele masuri ale BCE.Banca Centrala Europeana a majorat dobanzile de patru ori pe parcursul anului 2022, ducand dobanda la depozite la 2%.Banca centrala a declarat in decembrie ca va creste in continuare dobanzile in 2023, pentru a combate inflatia ridicata.Datele recente au aratat o incetinire a inflatiei totale, chiar daca aceasta ramane cu mult peste tinta de 2% a BCE.Inflatia din decembrie a ajuns la 9,2% in zona euro, potrivit cifrelor preliminare. Aceasta a marcat a doua scadere lunara consecutiva a cresterilor de preturi in zona euro. Cu toate acestea, Knot nu crede ca toate datele recente sunt "incurajatoare".