Cum înveţi să devii cumpătat la cumpărături. Top 8 recomandări de preţ ca să opreşti urgia cheltuirii banului peste bugetul stabilit

Mergem la cumparaturi, trebuie sa mancam, sa ne imbracam, insa, in acest context neprietenos, este necesar sa devenim suficient de cumpatati cu cheltuirea banului.

In timp ce pandemia a determinat multi oameni sa gateasca mai mult acasa, multora insa le-a alimentat si apetitul pentru mancare gata preparata, spre exemplu, comenzi online etc.Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai cum sa iti stapanesti pofta cheltuirii banului cand vine vorba de mancare sau alte produse comandate online peste bugetul pe care ti-l permiti.Gateste mai mult acasa si fa-ti o lista de cumparaturi de la care sa nu te abatiUitandu-te la cum se duce inflatia, a face piata sau merge la un magazin alimentar onorabil, incep sa devina mult mai plauzibile decat o comanda sau o masa in oras. Programeaza-ti o zi pe saptamana pentru a cumpara ingredientele necesare si a gati acasa.Mai mult, fa-o cu un scop. Scrie lista pe hartie, ca pe vremuri, si respecta scenariul pentru a economisi bani.Invata cateva retete pe care sa le poti face in bucatarieYoutube-ul este la indemana sau daca netul este prea scump, la fel si energia, o carte de bucate este "Dumnezeu pe pamant". Nu ai cum sa spui ca lipsesc modalitatile de a invata cum sa gatesti cateva mese decente. Cu putina practica, vei manca mai ieftin si mai sanatos.Nu renunta complet la o masa in restaurantSarbatoreste-ti noul stil de viata, temporar, speram, cu o masa in oras, o data pe luna. Asa primesti si o motivatie pentru chinul pe care il duci purtand o lista stricta la cumparaturi.Cumperi online cu scopDaca intri la intamplare pe piata online, vei iesi cu ceva la care nu te asteptai si acre te-a si costat. Evita sa rasfoiesti fara scop site-uri de vanzari online, pentru a preveni cumpararea lucrurilor de care nu ai nevoie.Nu-ti rezolva problemele spontan aparute cu produse noiCu putina ingeniozitate, s-ar putea sa descoperi ca poti rezolva probleme simple cu articolele pe care le ai deja in casa sau, cel putin, poti intarzia urmatoarea comanda online."Dezinfecteaza-ti" feed-urile socialeIn ceea ce priveste retelele sociale, specialistii in planificare financiara recomanda sa reduci cu totul timpul de derulare, pentru a evita capcana de marketing.Daca ti se pare prea drastic, incerca sa elimini re ...citeste mai departe despre " Cum inveti sa devii cumpatat la cumparaturi. Top 8 recomandari de pret ca sa opresti urgia cheltuirii banului peste bugetul stabilit " pe Ziare.com