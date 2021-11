Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit marţi că deţine criptomonede, după ce a fost întrebat la conferinţa The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum, transmite CNBC.

”Deţin. Consider că este rezonabil să le deţin în cadrul unui portofoliu diversificat”, a afirmat Cook într-un interviu înregistrat. El a adăugat că nu oferă nimănui sfaturi de investiţii.Cook a spus că este interesat de criptomonede ”de ceva timp” şi că a studiat subiectul.Cu toate acestea, Cook a spus că interesul este este ”din punct de vedere personal” şi a respins speculațiile potrivit cărora Apple ar putea accepta criptomonede în schimbul produselor sale.Cook a respins şi posibilitatea ca Apple să cumpere criptomonede cu fondurile corporative, ca o investiţie.În luna august, Cook a primit 5 milioane de acţiuni Apple, în valoare de 750 de milioane de dolari la momentul respectiv. El va primi alte granturi de acţiuni Apple până în 2026, numărul acţiunilor urmînd să depindă de performanţele companiei. El a spus că intenţionează să îşi doneze întreaga avere pentru caritate.Bitcoin şi ether au atins marţi niveluri record. ...citeste mai departe despre " Ce a răspuns Tim Cook, directorul general al Apple, în momentul în care a fost întrebat dacă investește în criptomonede " pe Ziare.com