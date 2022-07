Dolarul american a ajuns cât euro, datorită lui Putin: Cum lovește fenomenul ca un bumerang economia SUA

Dolarul american a crescut atât de mult în ultimele luni datorită consecințelor războiului lui Putin, încât este aproape cât moneda euro, pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Dar această tendință amenință să dăuneze companiile americane, dar și economiei Statelor Unite, care încetinește și anunță recesiunea.

Cu toate astea, există o latură pozitivă și pentru americani: un dolar mai puternic oferă o ușurare modestă de la inflația fulgerătoare, deoarece o gamă largă de produse care sunt importate de SUA, de la mașini, computere până la jucării și echipamente medicale devin mai ieftine, potrivit unei analize a agenției Associated Press, citată de FOX13 Memphis.Un dolar întărit oferă, de asemenea, chilipiruri turiștilor americani care vizitează Europa, de la Amsterdam la Atena. Indicele US Dollar, care măsoară valoarea banilor americani în raport cu șase valute străine majore a crescut cu 12% în acest an, iar în prezent un euro valorează mai puțin de 1,02 dolari.Explicația creșteri dolarului este faptul că Rezerva Federală crește dobânzile mai agresiv decât o fac băncile centrale europene, în efortul său de a reduce inflația din SUA, cea mai mare din ultimele 4 decenii.Experții de la Yale anunță cataclismul produs de Putin: Economia Rusiei este paralizată catastrofalCreșterea dobânzilor Fed provoacă o creștere a randamentelor Trezoreriei americane, ceea ce atrage investitorii care caută randamente mai bune decât pot obține în alte părți ale lumii.Dolarul american crește, dar recesiunea bate la ușă în SUAAceastă cerere crescută pentru titluri de valoare denominate în dolari, fac ca valoarea dolarului să crească. Din 15 iulie 2002, euro nu a fost evaluat la mai puțin de un dolar, cum s-a întâmplat la mijlocul lunii iulie 2022.Anul acesta, euro a scăzut în mare parte din cauza temerilor că cele 19 țări care folosesc moneda se vor scufunda în recesiune. Războiul lui Putin din Ucraina a mărit prețurile petrolului și gazelor și a pedepsit consumatorii și firmele europene.Putin pariază pe o armă veche în Ucraina: Mai puternică decât rachetele furnizate de Statele Unite"Acest război al Rusiei este o "lovitură corporală" pentru Europa. Subminează modelul de creștere al Germaniei, care se bazează pe energie ieftină din Rusia. Europa se confruntă cu o schimbare seismică, iar euro trebuie să scadă pentru a