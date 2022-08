Dolarul a ajuns la un nou maxim istoric. Anunțul care a dus moneda americană la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani

Dolarul a atins luni un nou maxim din ultimii 20 de ani, alimentat de comentariile ferme ale presedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, referitoare la majorarea dobanzilor, dar a fost tinut sub control de euro, care a fost sustinut de asteptarile tot mai mari de crestere a dobanzilor de catre Banca Centrala Europeana, transmite Reuters.

Indicele dolarului, care masoara valoarea monedei americane in raport cu un cos de valute importante, a atins un nou varf al ultimelor doua decenii, de 109,48 inainte de a se retrage.Dolarul a crescut cu 0,73% fata de yenul japonez, in timp ce lira britanica a inregistrat un nou minim al ultimelor 2 ani si jumatate, in timpul unui volum scazut al tranzactiilor, Regatul Unit fiind intr-o sarbatoare legala.Powell a declarat vineri, la conferinta bancii centrale americane de la Jackson Hole, din Wyoming, ca Fed va creste dobanzile atat de mult cat va fi necesar pentru a restrictiona cresterea si ca le va mentine acolo "pentru ceva timp" pentru a reduce inflatia care este de peste trei ori mai mare decat obiectivul oficial al Fed, de 2%."Comentariile lui Powell au sustinut asteptarile ca dobanzile pentru fondurile Fed vor fi ridicate o perioada lunga de timp. Asteptarile ca Fed va incepe sa reduca dobanzile la mijlocul anului 2023 este prematura", a declarat Kenneth Broux, analist valutar la Societe Generale.Pietele monetare au intensificat asteptarile pentru o crestere mai agresiva a dobanzii Fed in septembrie, sansele unei cresteri de 0,75 de puncte procentuale fiind acum in jur de 70%.Randamentele Trezoreriei SUA au crescut, randamentele obligatiunilor pe doi ani atingand un maxim din ultimii 15 ani, de aproximativ 3,49%.Moneda euro a urcat mult mai sus, ajutata de "comentariile si zvonurile legate de BCE, inclusiv contemplarea unei cresteri de 0,75 puncte procentuale, la reuniunea BCE din 8 septembrie", a declarat Derek Holt, seful departamentului economic al pietelor de capital la Scotiabank.Euro a crescut cu 0,34% fata de dolar, dar a ramas sub paritate, la 0,99985 dolari pe unitate.