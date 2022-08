Românii au început să pună bani ”la ciorap” masiv. Care le este frica cea mai mare SONDAJ

Aproximativ 50% dintre români apreciază că situaţia lor financiară s-a înrăutăţit faţă de anul trecut, iar 38% sunt pesimiști și așteaptă ca situaţia să se înrăutăţească, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

"Principalul motiv de îngrijorare este creşterea preţurilor la energie - menţionată de 38,5% dintre respondenţi, în creştere cu 60% faţă de un sondaj similar realizat trimestrul trecut. Următoarele motive în topul îngrijorărilor sunt pandemia (16,3% - în creştere faţă de sondajul realizat în primul trimestru al acestui an) şi riscurile la adresa aprovizionării cu alimente şi bunuri de necesitate (14,6%)", susţin autorii studiului.Îngrijorările faţă de conflictul din Ucraina, care se aflau pe locul doi în trimestrul trecut, au coborât pe locul 5 (reducere de 50% în ponderea răspunsurilor), în timp ce perspectiva şomajului îi îngrijorează doar pe 5% dintre români, iar dificultăţile la plata ratelor - pe 6% dintre aceştia.În contextul incertitudinilor şi perspectivelor pesimiste, românii au început să pună bani deoparte.Astfel, dacă în primul trimestru, doar 47% dintre respondenţi declarau că strâng bani lunar, acum ponderea a urcat la 63%. Majoritatea reuşeşte să pună deoparte sume modeste: sub 300 de lei lunar (28,6%) şi între 300 şi 600 de lei (17,9%).Totodată, ponderea celor care declară că au un fond de urgenţă care să le acopere cheltuielile pe trei luni a urcat de la 28,24% la 36,95%.În ceea ce priveşte îndatorarea, şase din zece respondenţi au contractat credite, iar dintre aceştia, 40% s-au împrumutat pentru casă.Pentru marea majoritate, plata ratelor nu ar trebui să ridice probleme, peste 60% dintre respondenţii cu credite declarând că serviciul datoriei reprezintă mai puţin de 25% din veniturile lunare. Întrebaţi dacă au avut dificultăţi la plata ratelor, 55% dintre respondenţi au negat acest lucru, iar alţi 34% au spus că li s-a întâmplat uneori.Sondajul a fost realizat online, de Finzoom, la cererea CEC Bank, în luna iunie, pe un eşantion reprezentativ de peste 1.390 de respondenţi din toată ţara.