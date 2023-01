Singura schemă de garantare a depozitelor, inclusiv în caz de război. Cum poţi "recupera" suma ramasă descoperită

Temători din fire, românii încă îşi pun adesea întrebări cu privire la siguranţa banilor pe care îi au în bănci. Tot ceea ce trebuie să facă este să se informeze corect înainte de a deschide un prim-depozit sau de a deschide altele noi.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi ce se întâmplă cu banii depuşi în băncile din România."Astfel că banii depuși la băncile românești sunt garantați de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Instituţia este singura schemă de garantare oficial recunoscută pe teritoriul României.Suma maximă garantată de FGDB este 100.000 euro, echivalent în lei, per deponent per bancă, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice", potrivit cec.ro.FGDB garantează depozitele bancare în caz de insolvență a unei instituții de credit. În cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenților sumele depuse, FGDB asigură plata compensațiilor.Totodată, FGDB poate prelua funcția de administrator special, administrator temporar, lichidator unic sau acționar la o instituție punte sau la un vehicul de administrare a activelor potrivit legislației privind redresarea și rezoluția instituțiior de credit, conform Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare.De asemenea, "fondurile din depozite/conturi de economii/conturi curente sunt garantate de FGDB, în condițiile legislației aplicabile, și în situația ipotetică a unui război".Exemplu: un depozit la termen de 130.000 euro este eligibil/garantat. Partea acoperită este doar suma de 100.000 euro. Pentru a fi acoperită și suma de 30.000 euro se poate constitui un depozit la altă bancă.Depozitul este orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente.Exemple pentru depozit:depozit la termen;cont curent;cont de economii;cont de card;cont comun.Ce este plafonul suplimentarPlafonul suplimentar de garantare este suma care se acorda în plus, peste plafonul general de 100.000 Euro, pentru o perioadă de 12 luni de la data la care au fost constituite depozitele.Astfel, există trei situații în care se acordă un nivel suplimentar de garantare, pentru depozitele constituite:- în urma vânzărilor de locuințe;- din indemnizații de pensionare, disponibilizare, căsătorie, divorț, invaliditat