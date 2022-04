[GHID] Cum poti economisi - De ce sa compari creditele de nevoi personale si alte produse bancare

La fel cum nu ti-ai cumpăra un smartphone nou fără a compara caracteristicile și prețurile între branduri, sau un frigider, sau o mașină, trebuie sa procedezi si atunci cand compari un credit de nevoi personale.

Majoritatea romanilor fie compara produsele financiare -- precum cardurile de credit, creditele de nevoi personale și credite ipotecare -- fie efectuează doar căutări limitate pentru cel mai bun preț.De exemplu, datele unui studiu BNR din anul 2020 arata ca 22% dintre cardurile emise in Romania nu sunt active. Acest lucru se datoreaza cel mai probabil alegerii unui produs nepotrivit.Compararea produselor financiare folosind un comparator bancar independent, precum BankaTa.ro este pas important in alegerea produsului potrivit pentru tine si familia ta - și asta te poate ajuta sa economisesti bani - indiferent dacă cauti un produs de economisire si de investiții sau vrei sa accesezi o nouă linie de credit cu un card de credit sau un împrumut. Iată cum să începi.Știi unde să cauțiAsigura-te că te uiti dincolo de afirmațiile din reclamele de la televizor și alte materiale promoționale atunci când compari produse și servicii financiare. De multe ori, reclamele vor folosi imagini frumoase si diagrame care sugerează că un anumit produs este superior concurenților săi. Chiar daca informațiile sunt corecte, trebuie sa reții că mesajele au fost create special ca sa scoata in evidenta produsul in cauza si sa-i prezinte doar punctele forte. Când vezi astfel de comparații, întreabă-te întotdeauna dacă sunt relevante pentru tine și situația ta financiară. Materialele de marketing pot fi un loc bun pentru a începe, dar retine ca scopul lor principal este promovarea unui anumit produs.Deci, unde ai putea gasi informații independente de incredere pentru produsul sau serviciul pe care îl căuți? Iată câteva locuri bune de căutat.Site-uri online imparțiale si independente precum bankata.ro. Poti compara diferite produse financiare pe site-uri web care adună informații de la cat mai multe banci si institutii financiare. De exemplu, Bankata.ro iti permite să compari randamentele și comisioanele pentru conturile de investitii și conturile digitale, precum și termenii și conditiile aplicabile fiecarei caracteristici ale produselor. De asemenea, platforma include si ratele dobânzilor și condițiile pentru cardurile de credit, creditele de nevoi personale și creditele ipotecare.