În ce an a devenit Leul monedă națională. Când a fost tiparită prima bancnotă românească în două culori

O călătorie în lumea banilor este, pentru unii dintre noi, un lucru captivant şi bine de cunoscut, mai ales dacă avem copii şi dorim să le oferim o educaţie financiară cât-de-cât solidă si bazată pe evenimente cronologice.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi în ce an a devenit Leul moneda naţională şi care este istoria bacnotelor din România."După război și depășirea efectelor crizei economice mondiale, România traversează o perioadă de înflorire economică. Grafica bancnotelor devine tot mai bogată și apar teme noi, referirile la dinastie și unitatea națională fiind tot mai evidente", potrivit Băncii Naţionale a României (BNR).Iar Leul a devenit moneda națională prin Legea pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale, adoptată în 1867."Prin legea sa de înfiinţare din aprilie 1880, Banca Naţională a României a primit dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă la purtător. În vara aceluiaşi an au fost cumpărate de la Paris primele echipamente necesare pentru imprimarea bancnotelor", se arată in istoria imprimeriei BNR.În 1881, în cadrul imprimeriei băncii au început să fie tipărite bancnotele având valorile nominale 20, 100 şi 1000 lei. Iar prima bancnotă emisă de BNR tipărită la Bucureşti a fost bancnota de 20 lei – „DOUE DIECI LEI", cu data de emisiune 19 ianuarie 1881.Pe lângă tipărirea bancnotelor, la Imprimerie au început să fie tipărite şi alte documente emise de autorităţi ale statului (titluri de rentă, acţiuni, obligaţiuni).În 1889, activitatea de imprimare a bancnotelor a fost mutată într-un spaţiu special conceput în Palatul BNR din strada Lipscani nr. 25.În 1896, a fost realizată prima bancnotă românească tipărită în două culori.În 1915, au fost tipărite bancnote cu valoarea nominală de 1 leu şi 2 lei, pentru a compensa lipsa monedelor divizionare în timpul Primului Război Mondial.În 1924, spaţiile dedicate imprimării bancnotelor au fost extinse şi în aripa din str. Smârdan a Palatului Vechi al BNR. Au fost achiziţionate utilaje noi, maşini de tipărit, de numerotat şi de tăiat.În 1929, după stabilizarea monetară, s-au tipărit noi bancnote de 100 lei, pe hârtie din ramie, în care erau încorporate 5 filigrane.În 1937, o parte din hârtia cu filigran utilizată la imprimarea bancnotelor emise de BNR a început să fie ach