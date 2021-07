ING Bank: cinci sfaturi pentru a avea un buget mai sanatos "Cat ai spune leu"

Produsele financiare au devenit parte din viata noastra de zi cu zi, fie ca vorbim de plata unei facturi online, plata la POS sau un transfer catre un prieten. Prezenta lor cotidiana poate crea riscul de a trece cu vederea anumite comportamente sau de a lua decizii care pun presiune pe buget.

De aceea, ING a creat platforma "Cat ai spune leu", care aduce articole si video-uri educative pe subiecte precum bugetul de cumparaturi, de vacanta sau pentru hobby-uri, cu sfaturi pragmatice si aplicate situatiilor in care cu totii ne regasim. Mai mult, vizitatorii au la dispozitie pentru descarcare gratuita diverse instrumente, cum ar fi modele de liste de cumparaturi, exercitii practice de IKIGAI care te ajuta sa faci bani din ce iti place, jurnal de economii pentru bugetul in doi si recomandari pentru stabilirea obiectivelor financiare."Dupa realizarea unui studiu in comunitatea ING "La povesti pe-o banca", am observat ca majoritatea persoanelor nu isi aloca suficient timp pentru prevenirea dificultatilor financiare. Ele cauta solutii punctuale pentru o problema, dar nu au timpul si curiozitatea de a gasi raspunsuri inainte ca situatia critica sa apara. Mai mult, atat acestea cat si apropiatii lor spun ca s-au confruntat cu probleme financiare in ultima perioada. Ca sa se descurce, fie au apelat la rude ori prieteni pentru un imprumut, fie au redus cheltuielile, si-au folosit economiile sau si-au schimbat job-ul. In unele cazuri, si-au luat chiar si al doilea job pentru a face fata. Asadar, prin Cat ai spune leu, speram sa venim in intampinarea si, mai ales, in preintampinarea acestor probleme, cu sfaturi si solutii rapide, comunicate intr-un format usor de digerat pentru oricine.", a punctat Silvia Mihailescu, Director Marketing, Comunicare si CSR ING Bank Romania.Cinci sfaturi pentru un buget mai sanatos, cat ai spune leuPlanificarea - cea mai buna prietena a bugetuluiConform celui mai recent studiu INS privind veniturile si cheltuielile lunare, romanii aloca cea mai consistenta parte din bugetul lunar pentru produse alimentare si bauturi nealcoolice. Planificarea meniului saptamanal si notarea alimentelor necesare atunci cand mergem la cumparaturi este un obicei sanatos, care poate fi adoptat rapid si cu efort minim. Un alt lucru cunoscut (dar deseori ignorat) este ca mersul la supermarket atunci cand ne este foame umple rapid cosul de cumparaturi. Acest obicei ne poate face sa cumparam mai mult decat putem consuma si sa risipim si mancarea,