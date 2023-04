Artistul indian Gokul Pillai a folosit inteligența artificială a platformei Midjourney pentru a crea imagini cu cei mai bogați oameni din lume așa cum ar arăta dacă nu ar deține conturi bancare fabuloase.

Artistul a „transportat” miliardari precum Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates și Jeff Bezos în mahalalele Indiei.A adăugat ultimele portrete ale celebrităților mondiale folosind Photoshop și i-a luat aproximativ două zile să facă toate acestea.Într-un interviu acordat jurnaliştilor, el a spus că s-a inspirat din filmul „Slumdog Millionaire”.„Scenele filmului au fost filmate în mahalalele indiene și am vrut să recreez ceva asemănător”, a explicat autorul imaginilor virale.Potrivit lui Gokul Pillai, care locuiește în orașul indian Mysore și are peste 38.000 de urmăritori pe Instagram, răspunsul publicului l-a surprins."Știam că va fi interesant și că cineva va găsi amuzante aceste poze. Dar reacția a fost fără precedent... și sunt foarte fericit", a explicat el.Când a fost întrebat care dintre personaje s-a dovedit a fi cel mai popular, el a răspuns că, cel mai probabil, Bill Gates.Omul de afaceri indian Maskesh Ambani, care este considerat cel mai bogat rezident al Indiei și a cărui avere Forbes o estimează la 83,9 miliarde de dolari, a părut utilizatorilor a fi cel mai sărac.View this post on Instagram A post shared by Gokul Pillai (@withgokul) ...citeste mai departe despre " Cum ar arăta miliardarii planetei dacă ar trăi într-o mahala din India. ”Bill Gates este cel mai popular” FOTO " pe Ziare.com