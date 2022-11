Președintele ANAF atenționează românii cu conturi Revolut: Dacă își imaginează că pun banii pe acest card și nu îi găsim, se înșală

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, a afirmat că nu ştie câţi români au cont în Revolut şi câţi bani deţin pe acel card, precizând că banca din Lituania care deţine acest serviciu financiar pune la dispoziţia autorităţilor române orice informaţie solicitată.

El a precizat că dacă o persoană crede că poate pune în Revolut nişte bani pe care nu îi poate justifica, iar inspectorii antifraudă nu îi pot găsi, atunci se înşală.Lucian Ovidiu Heiuş a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă are o estimare a sumelor pe care românii le ţin în Revolut şi nu le-au declarat."Nu şi cred că este greşit să spunem că ţin undeva banii în ideea de a fi ascunşi. Putem spunem că fiecare îşi ţine banii în orice bancă pentru că şi Revolutul a devenit o bancă. Eu nu pornesc de la ideea că toată lumea care are cardul pe Revolut sau foloseşte Revolut îi ţine ca să ascundă ceva. Nu vă pot spune şi nu ştiu astăzi câţi bani şi câţi români au pe conturi în Revolut, dar vă pot spune foarte clar că lucrăm foarte bine cu această bancă, care are sediu în Lituania şi facem un schimb de informaţii într-un timp foarte scurt şi ne pun la dispoziţie orice informaţie pe care noi o solicităm. Dacă cineva îşi imaginează că ai nişte bani, că nu-i poţi justifica şi i-ai pus pe un card din ăsta, nu-i găsim, se înşală", a declarat preşedintele ANAF.