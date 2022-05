Rata inflaţiei sau "indicele nefericirii", asa cum este perceput la americani. De ce este importantă menţinerea stabilităţii preţurilor (IAPC)

Fără îndoială, economiile la nivel global se confruntă cu o situaţie destul de dificil de gestionat, care afectează viaţa oamenilor de pretutindeni şi care necesită, în primă fază, informare asumată din partea indivizilor si un plan clar de gestionare a finanţelor pentru fiecare gospodărie în parte.

Ziare.com îţi explică in cadrul rubricii Banii tăi ce înseamnă, mai exact, rata inflaţiei, cum este structurată şi ce este indicele armonizat al prețurilor de consum - IAPC.Dacă inflaţia este, în linii principale, o crestere generalizată a preţurilor bunurilor și serviciilor, nu doar ale unor produse specifice, ceea ce reduce valoarea monedei naţionale, rata inflației reprezintă procentul cu care preţurile au crescut sau au scăzut, într-un anume interval de timp.Acest indice este calculat de la o lună la alta sau de la un an la altul și ne arată cât de repede și cât de mult au crescut prețurile în perioada analizată. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), avem următoarele categorii:rata lunară a inflaţiei - creşterea preţurilor de consum într-o lună, faţă de luna precedentă;rata medie lunară a inflaţiei - media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ din care se scade baza de comparaţie;egală cu 100.rata medie anuală a inflaţiei - creşterea preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr-un an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază (octombrie 1990 = 100).rata anuală a inflaţiei - creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzatoare a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100Mai mult, pentru ca vorbim despre produse si preţurile lor, trebuie sa cunoastem faptul că în zona euro, dinamica prețurilor de consum este măsurată prin intermediul „indicelui armonizat al prețurilor de consum", adică "IAPC".