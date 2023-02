Ratele românilor s-au dublat în ultimul an. Cât plătesc pe lună cei care au un credit de 50.000 de euro pe 30 de ani

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a analizat modul în care au fost afectate finanțele românilor în ultimul an, grevat de schimbările majore pe care în special războiul de la graniță le-a provocat în piață.

Purtătorul de cuvânt al BNR a spus, într-un interviu pentru Antena3 CNN, la ce să ne așteptăm în 2023."Prognoza noastră așa arată (n.r. rata inflației). Spre finalul anului avem chiar o cifră de 7%. E un context grevat de o serie întreagă de necunoscute, care vin, în principal, ca și anul trecut, dintr-un conflict care a determinat schimbări majore pe piața energiei și a produselor alimentare.Dacă ne amintim cum a evoluat inflația anul trecut, în principal trasă în sus de prețurile la energie. Cel puțin în prima parte a anului, când am avut creșterile mari de inflație, energia a contat 70-80% din ponderea inflației. Apoi am avut un transfer rapid al acestor prețuri la energie în produsele alimentare. Lucru care se simte în continuare, și de aici avem în acest moment inflația ridicată.Ne așteptăm să avem un an mai temperat anul acesta. Asta nu înseamnă că nu vom mai putea înregistra creșteri de prețuri, dar ritmul lor va fi mult mai temperat decât anul 2022, probabil cel mai complicat an din ultimul deceniu", a precizat Dan Suciu, la Antena 3 CNN.Ratele pentru credite au scos cei mai mulți bani din buzunarele românilor. Cu cât a crescut rata pentru un credit în România, potrivit calculelor Antena3 CNN:ROBOR250.000 lei/30 aniIanuarie 2022: 1.583 leiFebruarie 2023: 2.286 leiIRCC250.000 lei/30 aniIanuarie 2022: 1.292 leiFebruarie 2023: 2.049 lei