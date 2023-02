Românii nu știu ce să facă cu banii pe care îi pun deoparte. "Muncești atât de mult pentru a-i face și atât de puțin pentru a le crește valoarea!" Care sunt alternativele

După scumpirile din ultima perioadă, românii au devenit mai prudenți când vine vorba de cheltuieli. Unii reușesc să facă economii, însă nu știu cum să păstreze banii și îi lasă în contul curent, fără să ia serios în calcul că astfel aceștia își pierd din valoare.

Subiectul a fost abordat pe o pagină de educație financiară, într-o postare pe Facebook, în care sunt propuse alternative corecte.Nu îți mai bate joc de banii tăi!"Nu îți mai bate joc de banii tăi!!!Muncești atât de mult pentru a-i face și atât de puțin pentru a-i conserva sau a le crește valoarea!Lucrez cu sute de clienți în fiecare an și încă mă minunez să aflu că sunt foarte multe persoane care țin toți banii în contul curent sau în contul de economii. Acest lucru, pentru mine, înseamnă o lipsă de respect pentru munca depusă și în al doilea rând pentru banii economisiți!Doar în ultimul an, inflația oficială a fost de 16%, reală probabil peste 25%. Dacă ne uităm pe un termen mai lung, inflația cumulată în ultimii 5 ani a fost de peste 35%. Și uite așa, toți banii din contul curent / la saltea sau în contul de economii au pierdut 15-16% din valoare în ultimul an sau 35% în ultimii 5 ani."Care ar fi alternativele"1. Mută o parte din bani (cei de care estimezi că vei avea nevoie pentru următorul an și banii din fondul de rezervă) în depozite;2. Dacă ai sume care depășesc nevoile financiare pentru următorul an și fondul de urgență, gândește-te la obiective financiare pe termen mediu și lung (3, 5 10, 30 de ani);3. Investește în titluri de stat sau în fonduri de obligațiuni sumele necesare pentru obiectivele pe termen mediu;4. Investește diversificat în acțiuni pentru obiectivele pe termen lung;5. Investește în imobiliare pentru obținere de venituri constante și aprecierea investiției pe termen lung."Datele care arată cum sunt irosite economiile"Câteva cifre pentru a înțelege cât de mult ne batem joc de banii noștri:70% din toate depozitele ținute de români la bănci sunt depozite overnight - adică bani care nu produc mai nimic.Doar 100.000 de investitori la BVB - din care activi probabil 70.000Doar 100.000 de investitori în fonduri mutuale1.000.000 de români care au tranzacționat / tranzacționează Crypto.Românii au "investit" la "păcănele" 10 miliarde lei în 2022.