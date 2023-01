Cum achiţi restul creditului dacă banca intră în faliment. De unde provin banii din care Fondul de Garantare plătește compensațiile

Chiar dacă situaţia unui faliment al institutiei financiar bancare e puţin probabilă, este indicat ca inainte de a deschide un cont să ai absolut toate informaţiile necesare pentru un tablou financiar complet.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubrii Banii tăi ce se întâmplă cu restul creditului în cazul in care banca intră în imposibilitate de plată şi de unde provin banii pentru compensaţii.Dacă un deponent are credit la o bancă în faliment, acesta trebuie plătit! Astfel că, restul creditului va fi achitat în continuare la banca în faliment, după graficul de rambursare existent sau după unul nou care poate fi stabilit împreună cu lichidatorul.Dar ce se întâmplă în cazul în care un deponent care are un depozit de 30.000 euro, spre exemplu. Va primi compensație de 100.000 de Euro?"Nu! Compensatia va fi echivalentul în lei a 30.000 Euro plus dobânda calculată până la data falimentului (din care se deduce impozitul pe dobândă)", potrivit Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).De unde provin banii din care FGDB plătește compensaţiia) contribuții anuale și contribuții extraordinare ale băncilor participante;b) încasările din recuperarea creanțelor;c) venituri din investirea resurselor financiare disponibile.Există riscul ca FGDB să nu poată plăti compensațiileNu există acest risc. În cazul în care resursele financiare ale FGDB (proprii și atrase) ar fi insuficiente pentru acoperirea plății compensațiilor, legea prevede că, Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, pune la dispoziția FGDB sumele necesare, sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitării.Cum se plătesc compensațiile deponenților la sucursalele din România ale băncilor din alte state membre UE"Plata compensațiilor se face conform instrucțiunilor primite din partea schemei de garantare a depozitelor din statul membru de origine, dar dupa ce aceasta pune la dispoziția FGDB finanțarea necesară.Plata compensațiilor se face în moneda în care a fost acordata finanțarea de către schema de garantare a depozitelor din statul membru de origine.Cooperarea dintre schemele de garantare a depozitelor din statele membre UE, în ceea ce privește plățile transfrontaliere este reglementată de Acordul multilateral EFDI de cooperare între schemele de garantare a depozitelor, la care FGDB a aderat în noiembrie 2016", conform