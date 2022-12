Speranță pentru Ucraina – Generatoare pentru ucrainenii care nu vor avea curent iarna aceasta

Razboiul nu este un subiect placut, majoritatea oamenilor preferand sa il ignore. Acesta nu poate fi ignorat daca este aproape de tine sau este chiar in curtea ta. Oricat am incerca sa il ignoram, razboiul este la o aruncatura de bat de noi si in curtea vecinilor nostri.

sa cumparam generatoare de curent pentru ucrainieni

Cum puteti ajuta?

Cine suntem noi?

Cum facem toate aceste lucruri?

Daca pe noi ne afecteaza simpla idee a unui conflict armat, pe ucrainieni ii afecteaza bombele care cad pe infrastructura cheie a tarii. Milioane de ucrainieni risca sa tremure de frig in aceasta iarna, pentru ca nu au curent electric care sa le alimenteze centralele termice. Spitalele, scolile, primariile si centrele de ingrijire, institutii de care depinde buna functionare a societatii, nu isi pot desfasura activitatea din cauza pagubelor lasate de atacatori.Noi am ales sa nu ignoram aceste probleme si prin intermediul Asociatiei UKR-Help, vrem sa oferim un ajutor pe cat de simplu, pe atat de important:. Nu putem face asta de unii singuri, motiv pentru care va solicitam sprijinul financiar. Orice suma este binevenita si poate aduce, la propriu, o raza de lumina in casele ucrainienilor.Simplu: Alegeti suma pe care doriti sa o donati si o transferati in urmatoarele conturi deschise la Banca Transilvania.RON: RO76BTRLRONCRT0646386501EUR: RO26BTRLEURCRT0646386501USD: RO30BTRLUSDCRT0646386501Daca doriti sa donati direct generatoare, ne puteti contacta pentru a le prelua si a le transporta acolo unde este neovie de ele.De asemenea, poti ajuta si prin redirectionarea a pana la 3.5% din impozitul pe venit, daca esti persoana fizica sau redirectionarea a pana la 20% din impozitul trimestrial pe venituri daca detii o microintreprindere.Asociatia UKR-Help este o asociatie non profit infiintata in anul 2022. Scopul sau este acela de a oferi un sprijin persoanelor fizice si juridice afectate de razboiul din Ucraina. Incercam sa derulam actiuni umanitare pentru ajutorul refugiatilor, sa sprijinim autoritatile si institutiile din Ucraina pentru reconstructia locuintelor, a spitalelor si a altor imobile distruse, sa strangem fonduri pentru a acoperi nevoi immediate si sa le oferim tuturor celor ce au neovie asistenta si consiliere.Am reusit sa punem la punct intreaga logistica pentru a ne desfasura activitatea. Avem puncte de colectare, depozite, optiuni pentru transport din si inspre UE si din si inspre Ucraina, precum si contracte cu diverse persoane, ONG-uri si institutii.Cum ne porti contacta?+40744169901, www.ukrhelp.ro contact@ukrhelp.ro