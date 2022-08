Comoară unicat descoperită în ocean: Tezaur spaniol de neprețuit din urmă cu 366 de ani VIDEO

O expeditie efectuata de compania de cercetari subacvative Allen Exploration a dezvaluit o comoara unicat aflata pe fundul Oceanului Atlantic, intr-o epava legendara din secolul al XVII-lea. Nava galion spaniola denumita "Nuestra Senora de las Maravillas" s-a scufundat in nordul insulelor Bahamas in 4 ianuarie 1656 si transporta un tezaur pentru regalitate, venind din Cuba.

Scafandrii au scos la iveala multe obiecte din aur si monede, care au zacut in adancuri de 366 de ani, potrivit Daily Mail.Vasul spaniol s-a scufundat rapid in apele Oceanului Atlantic, dupa ce s-a ciocnit de nava amiral si a lovit un recif, ducand la moartea a 600 de oameni. O parte a comorii sale, aproximativ 3,5 milioane de obiecte din 8 milioane au fost salvate pana in anul 1990, dar eforturile recente ale exploratorilor, care au folosit tehnologia moderna, au descoperit artefacte pretioase.Comoara a inclus obiecte din aur si argint, monede, borcane spaniole de masline, portelanuri chinezesti. Printre cele mai importante se numara trei lanturi de aur (unul dintre ele are 887 de grame de aur), precum si patru pandantive purtate de membrii Ordinului sacru de Santiago, o grupare religioasa de cavaleri implicata in comertul maritim spaniol.Toate aceste descoperiri sunt unice printre cele trei milioane de epave din intreaga lume, potrivit expertilor. Toate obiectele pretioase scoase de pe epava navei spaniole scufundate in anul 1656 vor fi expuse pentru prima data la un nou muzeu din Bahamas, incepand de saptamana viitoare."Nava Maravillas este o parte emblematica a istoriei maritime a Bahamasului. Suntem incantati ca suntem autorizati de guvernul din Bahamas pentru a explora Maravillas, in mod stiintific si de a impartasi toate minunile sale cu toata lumea, in primul muzeu maritim din Bahamas", a spus Carl Allen, fondatorul companiei de cercetari subacvatice Allen Exploration.Nava a avut 891 de tone si facea parte din flota Tierra Firme care se indrepta spre Spania de la Havana, Cuba, incarcata cu multe comori regale si private.