Filmul care a detronat, încă de la debut, pelicula Avatar din topul box-office-ului american

''Knock at the cabin'', o peliculă în regia lui M. Night Shyamalan, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, detronând pentru prima dată după şapte săptămâni ''Avatar: The Way of Water'', realizat de James Cameron.

''Knock at the cabin'' a obţinut încasări de 14,2 milioane de dolari de vineri până sâmbătă, un bilanţ mai mult decât onorabil pentru un film a cărui producţie a costat doar 20 de milioane de dolari.Pelicula reia temele favorite ale lui M. Night Shyamalan şi spune povestea unei familii atacată, pe când se afla într-o cabană izolată în mijlocul pădurii, de patru necunoscuţi, care susţin că sfârşitul lumii este aproape şi singura modalitate de a-l evita este sacrificarea unuia dintre aceştia.O altă premieră, comedia ''80 for Brady'', cu încasări de 12,5 milioane de dolari, s-a situat pe cea de-a doua poziţie în box-office. Succesul peliculei este, de asemenea, un indicator al revenirii publicului vârstnic în sălile de cinema.Un film destinat marelui public, ''80 for Brady'' aduce în prim-plan patru vedete cu vârste cuprinse între 76 şi 91 de ani, printre care Jane Fonda şi Sally Field, susţinătoare ale unei echipe de fotbal american şi care se pregătesc să participe la marea finală Super Bowl, unul dinte cele mai populare evenimente din Statele Unite.Aflat pe locul al treilea, ''Avatar: The Way of Water'' a obţinut 10,8 milioane de dolari în acest weekend, ceea ce ridică încasările totale ale filmului la 636,4 milioane de dolari doar în America de Nord. Pe plan global, filmul lui James Cameron a avut încasări de 2,17 miliarde de dolari, ajungând pe locul al patrulea al celor mai rentabile filme la nivel mondial.''Puss in Boots: The Last Wish'', un film pentru copii din universul ''Shrek'', a coborât două locuri în clasament în această săptămână şi a avut încasări de 8 milioane de dolari obţinute în weekend.Pe poziţia a cincea, ''BTS: Yet to Come in Cinemas'', care a debutat în box-office cu încasări de 6,2 milioane de dolari, le oferă fanilor trupei sud-coreene ocazia de a-şi revenea formaţia preferată pe marele ecran, după ce unul dintre membrii trupei a început în decembrie serviciul militar.Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:6. ''A Man Called Otto'' (4,2 milioane de dolari)7. ''M3GAN'' (3,8 milioane de dolari)8. ''Missing'' (3,7 milioa ...citeste mai departe despre " Filmul care a detronat, încă de la debut, pelicula Avatar din topul box-office-ului american " pe Ziare.com