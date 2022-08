Invenție genială a cercetătorilor americani: Primul material care ”gândește” VIDEO

Oamenii de stiinta de la Universitatea Pennsylvania din Statele Unite au demonstrat inca o data ca geniul uman nu are limite, publicand o lucrare in prestigiopasa revista Nature, in care au anuntat inventarea primului material capabil "sa gandeasca".

Expertii au anuntat ca este "primul exemplu de material de inginerie, care poate simti, gandi si actiona simultan asupra stresului mecanic fara a necesita circuite suplimentare pentru a procesa astfel de semnale", potrivit Independent.Tehnologia se bazeaza pe circuite integrate, care contin semiconductori de siliciu, pentru a procesa informatiile intr-un mod similar cu rolul jucat de creier in corpul uman.Echipa de cercetare de la Universitatea Pennylvania, Statele Unite, ce a publicat analiza pe 24 august 2022, a descoperit ca circuitele integrate capabile sa indeplineasca sarcini de calcul ar putea fi realizate folosind "aproape orice material" din jurul nostru."Materialul nou creat polimeric actioneaza ca un creier ce poate primi siruri digitale de informatii, care apoi sunt procesate, rezultand noi secvente de informatii digitale ce pot controla reactiile", a spus Ryan Harne, profesor de inginerie mecanica la Univesritatea Pennsylvania.Materialul functioneaza folosind circuite reconfigurabile care pot primi stimuli externi si ii pot traduce in informatii electrice, care pot fi apoi procesate pentru a crea semnale de iesire.Echipa a demonstrat capacitatile noului material punandu-l sa efectueze calcule aritmetice complexe, dar poate fi folosit si pentru a detecta frecventele radio. El poate fi utilizat chiar si in materiale bio-hibride care pot identifica, izola si neutraliza agentii patogeni din aer.