5 modalitati usoare de a va face telefonul sa reziste cat mai mult

Telefonul dvs. este o parte esentiala pentru a va mentine conectat cu prieteni si familie, asa ca urmati aceste sfaturi pentru a va asigura ca functioneaza cat mai mult timp posibil.

Nu treceti peste acele actualizari importante

Stergerea aplicatiilor elibereaza spatiu de stocare pretios

O husa buna va prelungi durata de viata a telefonului

Pastrati ecranul si porturile curate

Evitati supraincalzirea bateriei telefonului

Poate va place sa va ganditi sa va actualizati telefonul in fiecare an. Totusi, daca sunteti genul care doreste sa obtina fiecare ultima picatura de valoare dintr-un dispozitiv, inainte de a trece mai departe, aceasta postare este pentru dvs.Inainte de a incepe, trebuie sa mentionam importanta de a avea o asigurare de telefon. Reparatiile sau inlocuirile neasteptate ale telefonului mobil va pot lasa fara cateva sute de lei, dar polita de asigurare potrivita pentru telefonul mobil va poate ajuta sa le faceti mai accesibile. Cand achizitionati o polita de asigurare eMAG pentru telefonul mobil , veti plati o prima de asigurare iar daca dispozitivul dvs. este deteriorat sau furat, il veti putea repara sau inlocui pentru o fractiune din valoarea de piata.Exista cativa pasi pe care ii puteti face pentru a prelungi durata de viata a oricarui telefon, de la cel mai ieftin la cel mai scump telefon premium. Frumusetea acestor sfaturi este ca sunt destul de usor de urmat si puteti incepe oricand sa va schimbati obiceiurile.Pentru a va mentine telefonul cat mai rapid si fara probleme, este important sa actualizati sistemul de operare si aplicatiile terte, pe masura ce sunt lansate. Aceste actualizari nu dureaza mult, iar beneficiile pot fi uriase: de la remedierea erorilor si rezolvarea problemelor de securitate la modificari care aduc noi functii si imbunatatesc performanta generala, astfel incat dispozitivul dvs. sa functioneze mai usor si mai rapid.Atat Android, cat si iPhone ofera actualizari automate ale aplicatiilor, care ar trebui sa fie activate in mod implicit.Telefoanele au o cantitate limitata de stocare si memorie, motiv pentru care este important sa mentineti numarul de aplicatii neutilizate la un nivel minim. Stergerea aplicatiilor pe care nu le utilizati de pe telefon va economisi spatiu de stocare si va impiedica rularea aplicatiilor in fundal, folosind resurse pretioase si facand telefonul sa para mai lent si mai aproape de sfarsitul vietii sale decat este cu adevarat.Parcurgeti meniul de aplicatii sau ecranul de pornire si eliminati toate aplicatiile pe care le-ati instalat la un moment dat, indiferent de motiv, dar nu le utilizati niciodata. Stergerea aplicatiilor de pe un iPhone este usoara - apasati lung pana cand incep sa se miste, apoi atingeti X pe aplicatia pe care doriti sa o eliminati.Utilizatorii Android au alte cateva optiuni, dar pot urma o abordare similara: apasati lung, selectati "i" care apare pentru informatiile despre aplicatie si apoi alegeti Dezinstalare.Acum setati o intrare lunara in calendar intitulata "Stergeti aplicatiile neutilizate", pentru a va reaminti sa faceti acest lucru in mod regulat.Cel mai important lucru pe care il puteti face: alegeti o husa buna. Stim, pentru un purist, chiar si cea mai subtire husa este prea mult. Si este frumos sa vedeti telefonul cum a fost proiectat, mai degraba decat o husa din plastic voluminoasa.Cu toate acestea, alegerea inteligenta este aceea de a acoperi telefonul intr-o husa de protectie pentru a-l impiedica sa se sparga, atunci cand inevitabil il veti scapa.Nu trebuie sa va cumparati cea mai scumpa husa, dar a avea ceva pe telefon va va ajuta cu siguranta sa-i prelungiti durata de viata. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca utilizarea unei huse inseamna ca telefonul dvs. va ramane in stare mai buna si probabil va avea o valoare de revanzare mai mare, atunci cand vine timpul sa faceti upgrade.Folosirea unui telefon plin de sebum si murdarie nu este ceva foarte placut, mai ales daca inseamna ca praful impiedica modul in care acesta functioneaza.Chiar daca utilizati o husa, luati-va cateva minute din cand in cand pentru a curata orice scame sau murdarie din portul de incarcare, zona microfonului, grila difuzoarelor si mufa pentru casti, daca telefonul dvs. are una.Exista mai multe mituri care implica bateria telefonului dvs. si mentinerea acestuia in stare buna.De exemplu, incarcarea rapida nu va afecta bateria, dar lasarea telefonului sa se scurga in mod obisnuit la zero ar putea.De asemenea, telefonul dvs. va rezista mai mult daca evitati sa puneti dispozitivul in situatii in care bateria s-ar putea supraincalzi, cum ar fi lasarea acestuia in lumina directa a soarelui daca stati afara intr-o zi fierbinte. Se va opri daca se incalzeste prea mult, dar acest lucru streseaza bateria, ceea ce ar putea contribui la o durata de viata generala mai scurta.Incepeti sa aveti grija de bateria telefonului in ziua in care va cumparati telefonul si veti vedea recompensa atunci cand bateria dvs. este inca incarcata un an sau doi mai tarziu.