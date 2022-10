9 beneficii ale unui smartwatch. De ce ai nevoie de unul chiar acum

Un smartwatch este un obiect indispensabil pentru toate persoanele care doresc să fie mereu conectate la tot ce se întâmplă în jurul lor, fie că este vorba despre monitorizarea sănătății sau de verificarea mesajelor și apelurilor primite.

1. Nu arată doar ora

2. Excelente pentru pasionații de sport

3. Tracker pentru sănătate

4. Ghid în călătorii

5. Rămâi conectat permanent, indiferent ce activități faci

6. Răspunzi instant la mesaje și apeluri

7. Bateria smartwatch-ului, mai rezistentă decât a telefonului

8. Poți verifica alertele din Social Media

9. Modele pentru toate gusturile

Ceasurile inteligente sunt, la fel ca și telefoanele inteligente, mini-computere cu funcții suplimentare, care au o mulțime de beneficii. În plus, sunt în continuă dezvoltare și îmbunătățire, având de la an la an funcții mai complexe. Iată nouă motive pentru a-ți achiziționa un smartwatch chiar acum.Un smartwatch, spre deosebire de un ceas clasic, nu arata doar ora. Un smartwatch are mult mai multe funcții, care diferă de la un model la altul, în funcție de cat este de performant.Cu ajutorul unuipoți face o mulțime de lucruri, de la a citi mesajele și e-mailurile primite, la a răspunde apelurilor și până la verificarea pulsului, a calității somnului și a efortului fizic depus.Smartwatchurile sunt ideale pentru pasionații de sport. Acești nu numără doar pașii parcurși într-o zi (o numărătoare mult mai precisă decât a telefonului, deoarece pe acesta din urmă nu-l ții cu tine la fiecare pas) ci are și funții diferite de măsurare a efortului depus. Astfel, unele modele oferă funcții de monitorizare a alergărilor, a practicării altor sporturi, inclusiv a celor de sală, precum fitness, pilates, yoga, înot, etc. La final îți va arăta durata efortului depus și intensitatea acestuia, ci și numărul de calorii pierdute.Pe lângă faptul că un smartwatch poate măsura intensitatea sportivă și caloriile pierdute, acesta are și alte funcții precum cele de monitorizare a ritmului cardiac și a pulsului, indicatori importanți în ceea ce privește sănătatea.De asemenea, unele modele pot monitoriza inclusiv calitatea somnului, cât te-ai odihnit și câte treziri ai avut în timpul nopții.Știai că un smartwatch îți poate fi un ghid în timpul călătoriilor? Atunci când vrei să te bucuri de natură și de peisajele superbe, fără a te uita în telefon sau pe hartă pentru a observa pe unde trebuie să o iei. Unele modele de smartwatch îți indică ce direcție trebuie să urmezi, trimițând vibrații la încheietura mâinii pentru a ști dacă este necesar să virezi la stânga sau la dreapta.Chiar dacă alergi, mergi pe bicicletă, practici un alt sport, rămâi în permanență conectat la notificări. Astfel, te asiguri că nu vei pierde niciodată un mesaj important. Iar dacă ești pasionat de scufundări, este important să știi că unele modele rezistă până la o adâncime de 50 de metri.Nu este nevoie să scoți telefonul din buzunar dacă ai un smartwatch. Poți citi mesajele direct de pe acesta și poți răspunde la mesaje. Același lucru este valabil și în cazul apelurilor.De asemenea, unele ceasuri oferă și servicii de asistența vocală. Astfel, poți vorbi la încheietura mâinii și poți interacționa cu cineva aflat la sute de kilometri distanță.S-ar putea să te întrebi de ce ai nevoie de un smartwatch când ai deja un smartphone de ultimă generație. Ei bine, unele smartwatch-uri au baterii atât de puternice încât pur și simplu nu pot concura cu un telefon. Astfel, te poți bucura de smartwatch chiar dacă ai rămas fără baterie la telefon. Cu o singură încărcare completă, smartwatch-ul te poate ține conectat timp de câteva zile.Dacă ești interesat de tot ce se întâmplă în Social Media, poți afla în timp real de pe smartwatch. Cu ajutorul acestuia poți primi notificări și mesaje de pe Twitter, WhatsApp, Snapchat sau Facebook, dar și alte aplicații de genul. Pentru cei care lucrează în domeniul Social Media, este o funcție deosebit de importantă.Smartwatch-urile vin în culori și modele pentru toate gusturile. De la smartwatch copii în nuanțe vesele precum roz sau bleu cu desene și tot felul de modele atractive și până la modele pentru adulți. Un ceas smartwatch bărbați este, de regulă, mai sobru și vine în nuanțe închise sau modele care au curea metalică. Pe de altă parte, un ceas smartwatch damă este mai finuț, are culori mai vesele, chiar alb sau auriu, și este mai elegant.