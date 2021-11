Ce camere video folosesc profesioniștii

Atunci când pasiunea pentru filmare se transformă dintr-un simplu hobby în sursă de venit, apare și necesitatea de a face trecerea de la un dispozitiv pentru amatori, la camera video profesională . Achiziția unui model profesional reprezintă o investiție importantă.

Sony PXW-Z150

Panasonic AG-CX10

Alegerea unei camere video profesionale se face în funcție de nevoi, existând diferite modele adaptate pentru diverse tipuri de filmări. Ideal este să alegi o cameră care să poată satisface cât mai multe cerințe. Dacă ai nevoie de sugestii, îți prezentăm mai jos câteva dintre cele mai apreciate modele.O cameră video profesională 4K, cu un format compact, care o face ușor de utilizat în orice condiții. Dispune de un zoom optic de 12X și un vizor OLED de aproximativ 1.440.000 de pixeli. Display-ul este de tip LCD, cu circa 1.560.000 de pixeli și o diagonală de 3,5 inch.Obiectivul este de 29-348 mm, cu o diafragmă maximă de f2. 8-4 și trei inele pentru zoom, diafragmă și focalizare. Dimensiunile sunt de 171.3 × 187.8 × 371.3 milimetri, iar greutatea camerei este de 1.895 de grame. Dacă mai adăugăm acumulatorul și parasolarul, greutatea poate ajunge la aproximativ 2.270 de grame.Camera este capabilă să înregistreze cu până la 30p 4K în format profesional XAVC Long, la un maxim de 100Mbps, sau full HD, în XAVC Long 4:2:2, 10 biți la 50Mbps, plus MPEG2HD la 50Mbps și 35Mbps. De asemenea, are inclusă și opțiunea disponibilă de filmare în slow motion HD, la 120fps.Modelul confirmă o dată în plus că Panasonic rămâne unul dintre cei mai buni producători de camere video profesionale. AG-CX10 este dotată cu un procesor de imagine Venus, care îi permite o înregistrare de 10 biți 4:2:2 la 29.97 cadre pe secundă, la o rezoluție UHD și un maxim de 59.94 cadre pe secundă FHD. Display-ul este de tip Wide LCD cu o diagonală de 3,5 inch, în timp ce vizorul are 0,24 inch, fiind de tip Wide EVF. Poate filma la rezoluție 4K, în format MOV, MP4, AVCHD, P2, iar în HD poate filma în slow motion până la 120 de cadre pe secundă, folosind întreaga suprafață a senzorului. Ca dimensiuni are: 129 x 159 x 257 milimetri, iar greutatea este de aproximativ 900 de grame.Obiectivul este Leica Dicomar F1.8-4.0, cu un zoom optic de 24X și un zoom digital de 48X.Datorită conexiunii dedicate NDI|HX, poate fi folosită pentru transmisii live pe YouTube, Facebook și alte platforme, putând fi controlată în acest timp de la distanță prin intermediul unei aplicații dedicate, care se instalează pe telefon sau tabletă.JVC GY-HM250ECamera este dotată cu un mâner detașabil care o face ușor de transportat și totodată îl ajută pe operator să filmeze cadre din unghiuri joase, datorită unui buton de înregistrare încorporat și a unei manete pentru zoom. De asemenea, camera dispune de un buton al utilizatorului, căruia îi pot fi atribuite până la 9 funcții.Display-ul este LCD cu o diagonală de 3,5 inch și o rezoluție de 920.000 de pixeli, dispunând și de o funcție inteligentă de asistență la focalizare. Aceeași funcție o regăsim și la vizorul de 0,24 inch, cu 1.560.000 de pixeli.Obiectivul are o distanță focală de 4,6 până la 56 de milimetri, cu un zoom optic de 12X și zoom digital de 48X. De asemenea, pe obiectiv sunt două inele de control, pentru zoom și focalizare, iar dimensiunea filtrului este de 62 de milimetri.Acestea sunt cele mai recomandate modele de către operatorii profesioniști, iar pentru a te convinge de calitatea lor poți vizita oricând un showroom de articole foto/video.