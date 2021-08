Cum sa alegi un smartwatch bun pentru tine sau cineva drag tie

Ceasurile inteligente sau smartwatch-urile au devenit obiecte de nelipsit din vietile noastre. Indiferent ca alegi sau nu unele compatibile cu telefonul mobil, ceasurile inteligente au o multime de avantaje. Prin urmare, daca nu ai unul si vrei sa-ti cumperi, ori din contra, vrei sa faci cadou unei persoane dragi este important sa cunosti cateva detalii esentiale despre acestea, pentru a face cea mai buna alegere.

Caracteristicile Smartwatch-ului

Smartwatch pentru copii

Durata de viata a bateriei

Compatibilitatea dintre smartwatch si dispozitivul mobil

Design si culori

De unde poti cumpara smartwatch ieftin

Iata care sunt cele mai importante lucruri de care trebuie sa tii cont cand esti in cautarea unui ceas smartwatch!Pentru ca un ceas smartwatch sa fie considerat un ceas inteligent, acesta nu trebuie sa poata spune doar timpul. In functie de tipul si complexitatea lor, ceasurile inteligente pot face o multime de lucruri. De exemplu, cele mai multe dintre ele au functii de inregistrare a pasilor efectuati si de monitorizare a antrenamentelor fizice. De asemenea, au integrate functii de monitorizare a ritmului cardiac.Unele ceasuri inteligente au insa functii mult mai complexe. Acestea ruleaza aplicatii de dimensiuni mici care iti permit sa ai control asupra telefonului de la distanta. Mai mult, poti chiar efectua apeluri direct de pe smartwach, poti citi mesajele primite si poti stoca muzica pe acesta.Exista si smartwatchuri cu functii mai avansate de inregistratre a exercitiilor fizice si trakere de fitness. De asemenea, unele au incorporat un GPS astfel incat in momentul in care vrei sa urmezi un anumit traseu sa-l poti urma fara probleme, doar uitandu-te la ceas pentru a sti in ce directie trebuie sa o iei. Pentru inotatori exista si ceasuri rezistente la apa.Un smartwatch poate fi accesat asemeni telefonului mobil. Acestea au, in general, ecran tactil si poti glisa printre aplicatiile dorite, poti deschide aplicatii si seta diferite comenzi.Prin urmare, daca esti in cautarea unui smartwatch trebuie sa stii mai intai pentru ce il vei folosi. In functie de aceste detalii te vei putea indrepta catre anumite functii de baza pe care ceasul tau smartwatch sa le aiba. Acelasi lucru este valabil si in cazul in care doresti ca acesta sa fie un cadou pentru o persoana draga tie.Un dispozitiv pe care orice parinte trebuie sa il aiba este un smartwatch pentru copii. Acesta poate fi folosit de copil pentru a-si suna parintii, oricand au nevoie de ajutor. In plus, cu ajutorul unei aplicatii, parintele va sti, in timp real, unde se afla copilul lui. Este deosebit de important mai ales daca micutul se pierde pe plaja sau se indeparteaza prea mult de tine cand sunteti in parc ori la cumparaturi.Majoritatea ceasurilor inteligente folosesc o baterie reincarcabila, insa timpul de functionare variaza in functie de capacitatile ceasului. De exemplu un model cu mai putine functii si ecran alb-negru, va consuma mai putina energie, prin urmare va rezista mai mult. In schimb, un ceas mai performant, cu ecran color, va avea nevoie de mai multa energie si vei fi nevoit sa-l incarci mai des. Un ceas alb-negru, poate rezista pana la 4-5 zile, cand bateria este complet incarcata. In schimb, unul color, cu functii multiple, poate rezista 1-2 zile pana la urmatoarea incarcare.Cand cumperi un smartwatch si vrei sa-l conectezi la telefonul mobil, trebuie sa ai grija ca acesta sa fie compatibil cu dispozitivul pe care-l detii. Nu orice smartwatch va fi compatibil cu telefonul tau. In plus, daca vrei un smartwatch ieftin, trebuie sa te orientezi spre cele care nu sunt dezvoltate de firme de top precum Huawei, samsung sau Apple. Poti cauta, in schimb, alte marci, care sunt compatibile cu mai multe dispozitive mobile.Cele mai multe modele de smartwatch au fost concepute astfel incat sa se potriveasca oricarui gust. Astfel, pe piata poti gasi o multime de modele si culori. Exista inclusiv ceasuri care au curele ce se pot schimba pentru a se potrivi oricarei tinute, astfel incat sa fii mereu in pas cu moda.Cand vrei sa-l cumperi pentru tine este mult mai usor, deoarece stii deja ce ti se potriveste si ce cerinte ai. In schimb, daca vrei sa cumperi un smartwatch pentru a-l face cadou trebuie sa ai in vedere mai multe lucruri.Un ceas smartwatch dama trebuie sa fie mai feminin. Sa aiba curele fine, delicate. Poti alege culori vesele, feminine. Daca nu stii care este culoarea preferata a persoanei respective poti alege un ceas cu o curea alba. Daca gasesti unul cu curele schimbabile, cu atat mai bine. Dupa aceea, persoane care-l primeste isi poate cumpara curele in culorile dorite, astfel incat sa le schimbe in functie de tinuta pe care urmeaza sa o poarte.Un ceas smartwatch barbati trebuie sa fie mai sobru. Alege unul negru, cu design cat mai simplu, dar elegant in acelasi timp. Cu siguranta il vei surprinde placut.Daca ai un buget limitat nu trebuie sa renunti la ideea de a avea un smartwatch. Pe internet gasesti o multime de oferte pentru smartwatch dama ieftin. Prin urmare, acceseaza site-urile de reduceri daca iti doresti un ceas smartwatch ieftin si bun. Vei gasi preturi incepand de la 40 de lei. In plus, poti gasi o multime modele de smartwatch pana in 100 de lei.