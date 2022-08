5 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de a cumpăra un produs Apple refurbished

Atunci când nu îți permiți un produs Apple nou, poți alege un produs refurbished. În acest fel te poți bucura de produse Apple precum iPhone X, iPhone 11, iPhone 12 MacBook Pro, la un preț de până la două-trei ori mai mic decât dacă ai alege un produs nou.

1. Ce sunt produsele Apple refurbished

2. Produsele Apple refurbished funcționează ca noi

3. Ce primești când cumperi un produs Apple refurbished?

4. Sistemul de operare este reinstalat, iar datele anterioare sunt șterse

5. Alege produse refurbished din surse sigure

Alege refurbished

Cu toate acestea, înainte de a achiziționa un Apple refurbished este important să știi ce presupun aceste produse, dar și cum să le alegi astfel încât să nu cazi în plasa persoanelor răuvoitoare.Produsele Apple refurbished sunt dispozitive Apple readuse la starea de funcționare completă. Acestea sunt produse la mâna a doua sau care au fost folosite ca produse de prezentare în magazine. Printre acestea se numara produse precum telefoane Apple noi de ultimă generație precum iPhone 11 Pro sau chiar iPhone 12 , MacBook, iPad sau Apple Pencil.Produsele Apple refurbished sunt readuse la Apple unde sunt recondiționate, ajungând în stare perfectă de funcționare la cumpărător. Acestea mai sunt cunoscute și ca produse recondiționate , restaurate sau remanufacturate.Produsele refurbished sunt 100% funcționale, toate componentele acestora funcționând ca noi.Toate piesele produselor sunt în stare de funcționare completă, de la ecranul unui iPhone recondiționat la bateria unui iPad sau încărcătorul unui Apple Watch. Sunt, prin urmare, la fel de bune precum omologii lor noi.Te întrebi cum este posibil? Ei bine, produsele refurbished nu sunt același lucru cu produsele la mâna a doua. Produsele ajung la Apple unde sunt verificate temeinic iar fiecare piesă care nu corespunde standardelor de funcționare este înlocuită cu una nouă.De exemplu dacă hard disk-ul de pe un MacBook Pro nu funcționează, Apple îl va înlocui cu unul nou. Astfel, un MacBook refurbished va fi doar mai ieftin, dar va funcționa ca unul nou. Același lucru este valabil în cazul oricăror altor piese indiferent ca este vorba despre iPhone, iPad, MacBook și până la AppleWatch sau Apple Tv.Vei primi un dispozitiv recondiționat cu piese de schimb originale Apple, care a fost curățat complet, inspectat cu atenție și testat pentru a asigura o bună funcționare. Dispozitivele iOS recondiționate vor fi livrate cu baterie și carcasă exterioară noi. Fiecare dispozitiv va fi livrat cu toate accesoriile, cablurile și sistemele de operare.Toate produsele Apple Certified Refurbished sunt ambalate într-o cutie albă nouă și vă vor fi trimise cu transport și retur gratuit.În plus, acestea sunt însoțite de garanție pentru o perioada de un an.Produsele Apple refurbished au sistemul de operare reinstalat iar orice spațiu de stocare este șters. Astfel, nu vei găsi pe aceste produse datele folosite anterior de un alt utilizator. Exact ca în cazul unui produs nou achiziționat.Evită achiziționarea produselor la mâna a doua, de pe site-uri precum olx, vândute de persoane fizice. Alege, în schimb, produse refurbished, care sunt în stare perfectă de funcționare, au garanție și ai siguranța că nu sunt furate. Când alegi un site care vinde produse refurbished, verifică atent comentariile și recenziile adăugate de utilizatori, dar și politica de returnare.Este important să eviți comercianții care declară că vând produse refurbished, dar nu oferă garanție și au o politică de returnare clară, deoarece acestea nu sunt recondiționate de Apple și pot fi produse furate, pe care să nu le poți utiliza. Telefoanele furate sau pierdute, declarate de utilizatori, sunt blocate automat și niciun sim nu va funcționa pe acestea. Acest lucru este posibil cu ajutorul codului IMEI, un număr unic de înregistrare, care poate fi verificat pe iPhoneox.com.Alege refurbished.ro și vei putea achiziționa în siguranță produsele Apple dorite la preț mic. În plus, primești o garanție de 12 luni, beneficiezi de livrare gratuită și ești sigur că produsele sunt verificate și testate de experți înainte de a ajunge la tine. Iar dacă nu ești mulțumit de produsul primit îl poți returna în termen de 14 zile de la data primirii.În plus, dacă nu dispui de suma necesară, poți achita produsul în rate cu ajutorul unui card de credit.