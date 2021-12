De la iPhone 13 Mini la iPhone 13 Pro Max: care smartphone este mai potrivit pentru tine?

Apple are o istorie lungă de a produce smartphone-uri grozave, iar iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max nu sunt o excepție. Sunt lăudate pentru camerele îmbunătăție, ecrane OLED, performanță rapidă și durată mare de viață a bateriei. De fapt, 13 Pro Max este acum campionul incontestabil al autonomiei, înregistrând aproape 53 de ore la o singură încărcare. Desigur, Apple a adăugat noi funcții inteligente de cameră și afișare, suficiente pentru a face din 13 Pro Max sau unul dintre cei trei frați ai săi un upgrade convingător pentru persoana potrivită.

Display ProMotion

Fotografii macro

Modul cinema

Durata bateriei

În esență, Apple a lansat două linii de produse distincte, una pentru consumatorul obișnuit și una pentru profesioniști. Toate cele patru telefoane au ecrane OLED foarte clare și o nouă setare de înregistrare video numită Cinema Mode care estompează automat fundalul. Dar numai modelele Pro dispun de tehnologia Apple upgradabilă de mare viteză ProMotion, care face derularea mai clară a conținutului și animațiile să pară mai fluide decât pe un ecran normal, plus un nou mod de fotografiere macro care vă permite să faceți fotografii clare ale subiecților atât de aproape încât practic ating camera.Dar nu vă înșelați: pentru 699 de dolari, nici măcar iPhone 13 Mini nu este o achiziție impulsionată, cel puțin nu pentru cei care au un buget mai redus. iPhone 13, iPhone 13 Pro și 13 Pro Max costă 899 de dolari, 1000 de dolari și, respectiv, 1100 de dolari, o adevărată investiție. Iată ce îți pot oferi aceste telefoane.Funcția ProMotion a fost disponibilă în cele mai recente versiuni ale iPad Pro, dar acesta este debutul său pe iPhone. Despre ce e vorba? Este denumirea comercială a Apple pentru un ecran de înaltă frecvență care se actualizează sau reîmprospătează de până la 120 de ori pe secundă (adică 120 Hz), ceea ce reprezintă de două ori viteza (de 60 de ori pe secundă sau 60 Hz) față de ecranele pe care probabil le aveți în casă. Drept urmare, orice mișcare pe care o vedeți pe ecran pare mult mai fluidă decât înainte. Dar indiferent dacă alegeți funcția ProMotion pe iPhone 13 Pro de 6,1 inchi, veți obține un afișaj de primă clasă. La fel ca acele modele, iPhone 13 de 6,1 inchi și iPhone 13 Mini de 5,4 inchi au un ecran excelent și arată un anumit nivel de îmbunătățire față de predecesori. Noile ecrane sunt puțin mai luminoase, ceea ce face mai ușor de citit, de exemplu în lumina directă a soarelui.Modul macro este excelent pentru pasionații de fotografie. Acesta îți permite să te apropii foarte mult de obiect, idiferent care ar fi el, și odată ce te apropii (până la o distanță de aproximativ 2 centimetri, sau puțin mai puțin de un inch), aplicația camerei comută automat la obiectivul corespunzător al camerei și păstrează imaginea focalizată. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe buton și să te bucuri de cadrul făcut. Pe lângă camerele late și ultra-wide găsite pe spatele iPhone 13 și iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max dispun de o cameră teleobiectivă 3x pentru fotografii cu zoom optic. În comparație, 12 Pro oferă un teleobiectiv 2x, iar 12 Pro Max un 2,5.Dacă sunteți familiarizat cu modul Portret al Apple, care a debutat în 2016 cu iPhone 7 Plus, atunci aveți o idee la ce să vă așteptați cu modul Cinema disponibil pe toate modelele iPhone 13. Prin aceasta, iPhone încearcă să ofere videoclipurilor tale o notă de fler hollywoodian, estompând ușor fundalul, menținând tot timpul subiectul focalizat. Subiectul se poate deplasa chiar în jurul cadrului și Modul Cinema va rămâne focalizat. Este un efect super impresionant, dar care necesită o iluminare decentă pentru a funcționa bine (aplicația pentru cameră vă va avertiza dacă nu există suficientă lumină în cadru). De asemenea, puteți comuta manual de la un subiect la altul în timp ce înregistrați videoclipul (atingând unde doriți să focalizați) sau chiar ulterior, în timpul editării.iPhone 13 Pro Max are cea mai bună durată de viață a bateriei pe care o poți vedea până acum pe un smartphone, la 52,5 ore. Este un salt considerabil față de cele 41 de ore înregistrate de 12 Pro Max. Dar acea baterie mare se traduce într-un telefon grozav, care este puțin cam greu.Într-o altă eră, iPhone 13 ar fi putut la fel de bine să fie numit iPhone 12s. Designul general este aproximativ același cu cel al telefonului de anul trecut, dar cu câteva trucuri suplimentare pentru a îndulci oferta. Oricare dintre cele 4 modele de iPhone 13 ar fi o alegere excelentă. Sunt telefoane extrem de bune, chiar dacă vorbim despre iPhone 13 Mini sau iPhone 13 Pro Max.