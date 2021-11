Electronicele si electrocasnicele, articolele preferate de romani de Black Friday 2021

An de an articolele preferate de romani de Black Friday au ramas in continuare electronicele si electrocasnicele. Aceasta tendinta se mentine si in 2021, cele mai cautate produse ramanand televizoarele, laptopurile, telefoanele si produsele electronice pentru bucatarie.

Aproximativ 45% dintre persoanele care fac cumparaturi de Black Friday isi indreapta atentia catre produse precum telefoane, laptorpuri, televizoare, frigidere, cuptoare cu microunde sau alte electrocasnice Black Friday destinata bucatariei. Persoanele care cauta produse din aceasta categorie au intentia de a face cel putin o achizitie.26% dintre cumparatori intentioaneaza sa cumpere un computer sau componente pentru calculator, console de jocuri si/sau jocuri pentru acestea, arata un studiu cel.ro.O alta categorie de preoduse intens cautate de romani de Black Friday sunt accesoriile auto electronice. De la GPS, la camere auto, care sa le asigure protectie in trafic, si pana la incarcatoare auto pentru telefon si tableta, tendinta de achizitionare a acestora este mult mai mare in 2021. Aceasta tendinta se resimte in special de catre magazine cu gadgeturi Black Friday 2021, ale caror vanzari cresc exponential.Cele mai cautate electrocasnice (inafara de cele enumerate mai sus) raman in continuare cele pentru bucatarie, urmate de cele destinatei ingrijii casei.Cand vine vorba despre electrocasnice Black Friday oamenii isi indreapta tot mai mult atentia catre espressoare de cafea, rasnite de cafea, masini de facut paine, friteuze, blendere, mixere, roboti de bucatarie, dar si catre alte electrocasnice de bucatarie precum aparat de facut clatite, aparat pentru popcorn sau aparat pentru spuma de lapte. Toate acestea, si multe altele au menirea de a face viata oamenilor mai usoara, sau macar mai frumoasa.Alte electrocasnice de Black Friday, intens cautate, sunt cele destinate ingrijirii casei. De la aspirtatoare clasice la aspiratoare robot si mopuri robot si pana la fiare de clacat sau chiar masini de cusut, toate atrag atentia romanilor in aceasta perioada.Insa, indiferent ce cauta de black friday 2021 electrocasnice romanii fie stiu deja ca au nevoie de anumite lucruri, pe care le cauta deja de ceva vreme, fie fac cumparaturi din impuls. Indiferent de situatie, cei mai multi considera ca este perioada perfecta pentru a face economii in bugetul personal.