Ce avere declara Elena Udrea ultima dată când a deținut o funcție publică. Bijuterii de 100.000 de euro și zeci de hectare de teren

Elena Udrea a ajuns din nou în atenția publică după ce a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul ”Gala Bute”, drept urmare a încercat să fugă, dar a fost prinsă de autorități în Bulgaria.

Elena Udrea trebuie să plătească aproape 3 milioane de euro, respectiv 8.116.800 lei cu titlu de despăgubiri civile, către Autoritatea Naţională pentru Turism şi să achite 600.000 euro către martorul Corin Boian şi 300.000 euro către martorul Adrian Gărdean. În plus, instanţa a dispus confiscarea în folosul statului de la Udrea a sumelor de 695.367 lei şi 296.076 lei.Udrea a trăit întotdeauna pe picior mare, iar acest lucru a fost vizibil atât cu ochiul liber, prin aparițiile sale, cu genți și bijuterii scumpe, cât și prin prisma declarațiilor de avere pe care le-a completat în anii în care a deținut funcții publice.Ce avere declara Udrea ultima dată când a deținut o funcție publicăUltima declarație de avere pe care a completat-o Udrea a fost în 2017, pentru anul fiscal 2016, când deținea funcția de deputat.Udrea declara patru terenuri intravilane în București, ce însumau aproximativ un hectar, la care se adaugă patru terenuri agricole în județul Călărași, fiind vorba despre circa 41 de hectare. Mai notează un imobil în București de 635 de metri pătrați suprafață construită.La vremea respectivă avea două mașini, un Fiat 500 fabricat în 2012 și un Mercedes fabricat în 2005.Mai mult, avea bijuterii în valoare de 100.000 de euro.În plus, nota investiții și împrumuturi acordate astfel:Avea câștiguri anuale de 38.917 lei ca deputat și 142.500 de lei din închirierea unui imobil.Averea declarată de Udrea, sub semnul întrebăriiAverea Elenei Udrea a ridicat semne de întrebare inclusiv pentru oamenii legii după ce au apărut informații contradictorii în declarațiile sale de avere.Mai exact, în 2015, procurorii DNA au comunicat că Udrea este urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații de avere.Conform rechizitoriului, în declarațiile de avere din anul 2010 depuse de Elena Udrea "nu apar mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizica Dorin Cocos (n.r. - fostul soț al Elenei Udrea), deși Udrea Elena declara încasarea de dividende de la aceasta societate".