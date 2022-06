Și România ar putea trece la săptămâna de lucru de 4 zile. Ministrul Muncii: "Există o posibilitate"

Ministrul Muncii Marius Budăi a fost întrebat despre ce șanse sunt ca România să desfășoare un proiect similar cu cel din Marea Britanie, acolo unde este testată săptămâna de lucru de patru zile.

Ministrul a explicat, într-o emisiune la B1TV, că această posibilitate există deja conform Codului Muncii din România, însă ține de contractul dintre angajat și angajator.„A fost o lege la Senat. Pentru a ne clarifica, recomand tuturor să citim împreună articolul 113 din Codul Muncii din România. Acest articol prevede clar, are două aliniate, la aliniatul 1 spune cum se face repartizarea programului de lucru în interiorul unei săptămâni. Ne spune că de regulă, deci nu obligatoriu, se fac 8 ore pe zi timp de cinci zile pe săptămână, urmate de două zile nelucrătoare. Al doilea aliniat spune că, în funcției de tipul întreprinderii, prin discuții între angajați și angajator, se poate flexibiliza timpul de lucru în interiorul celor 40 de ore. Eu vă spun că noi deja avem prevederea aceasta în Codul Fiscal și această posibilitate", a declarat Marius Budăi.Proiecte pilot în Marea Britanie, Spania și ScoțiaPeste 3.300 de lucrători de la 70 de companii din Marea Britanie încep să lucreze o săptămână de patru zile de luni, 6 iunie, fără pierderi de salariu, în cea mai mare testare a noului model de muncă din lume.Experimentul se desfășoară timp de șase luni și este organizat de 4 Day Week Global în parteneriat cu thinktankul Autonomy, 4 Day Week Campaign și cercetători de la Universitatea Cambridge, Universitatea Oxford și Boston College, potrivit The Guardian.Angajații vor primi 100% din salariu pentru 80% din timp, în schimbul angajamentului de a menține productivitatea 100%.Studiile săptămânii cu patru zile de muncă, susținute de guvern, urmează să înceapă la sfârșitul acestui an în Spania și Scoția.Juliet Schor, profesor de sociologie la Boston College şi cercetător principal al testului pilot, l-a descris ca fiind un "proces istoric"."Vom analiza modul în care angajaţii răspund la o zi liberă suplimentară, în termeni de stres şi epuizare, satisfacţie referitoare la muncă şi viaţă, sănătate, somn, consum de energie, călătorii şi multe alte aspecte ale vieţii", a spus ea.Wyatt Watts, lider de echipă la Platten's Fish and Chips, a afirmat că testul pilot are deja un impact."Moralul s-a îmbunătăţit şi