Începe construirea primelor centre de colectare a legumelor și fructelor. Ministrul Agriculturii: ”Vom produce hrană românească, sănătoasă şi gustoasă” FOTO

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunţat vineri că anul acesta va începe construirea primelor şase centre de colectare legume-fructe.

Ministrul le-a prezentat vineri, 22 septembrie, autorităţilor locale din judeţul Buzău un model tip de centru colectare legume-fructe şi a făcut o deplasare pe teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru.„Proiectul Centrelor de Colectare legume - fructe intră în linie dreaptă! Astăzi, am prezentat autorităţilor locale din judeţul Buzău un model tip de centru colectare legume fructe şi am fost în teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru", a scris Florin Barbu pe Facebook.Ministrul Agriculturii a adăugat că în acest an va începe construirea primelor şase centre, din cele 15 câte vor realizate în România, prin Casa Unirea.„Fiecare centru va avea 3.000 mp, patru benzi se sortare şi spaţiu cu temperatură controlată, pentru a prelua, sorta şi pregăti pentru valorificare producţiile fermierilor. Este o promisiune făcută legumicultorilor şi pomicultorilor români, pe care o onoram, pentru că scopul nostru comun este sa producem hrană românească, sănătoasă şi gustoasă!", a completat Barbu.