Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins că vor trebui scoase anumite excepţii la Codul Fiscal, dar susține că nu sunt vizate deocamdată cele adoptate pentru industria IT.

Întrebat dacă ar putea fi retrase facilităţile fiscale din domeniul construcţiilor, agricultură şi IT, premierul a precizat că în România trebuie să se revină la un climat concurenţial egal."PNRR prevede să începem să scoatem din excepţii. Da, cred că în viitor vor trebui scoase anumite excepţii. Asta nu înseamnă că, din analiza noastră preliminară, vom umbla la excepţiile din IT, în acest moment. Sunt excepţii de aproape 20 de ani, din câte ştiu eu şi au adus un lucru benefic, până acum, un hub important în România. Sunt excepţii la Codul fiscal de aproximativ 74 de miliarde. Este un lucru total anormal şi o recomandare venită de la toate organismele financiare internaţionale. Cu alte cuvinte, trebuie să revenim la un climat concurenţial egal în România. S-a terminat cu perioada excepţiilor peste excepţii", a arătat Ciolacu, într-o declaraţie acordată presei.În ce priveşte domeniile din care vor fi eliminate aceste excepţii, premierul a subliniat că nu a fost luată deocamdată o decizie."Sunt ferm convins că, după ce vom lua decizia, vom veni şi vom comunica. Nu vom lua nicio decizie - avem recomandările internaţionale, în acest moment se face o analiză la Ministerul de Finanţe, dar nu vom lua nicio decizie până când nu vom sta de vorbă cu toţi actorii implicaţi", a spus Ciolacu. ...citeste mai departe despre " Scutirile de impozite pe salarii în IT și construcții, aproape de final. „S-a terminat cu perioada excepţiilor peste excepţii” " pe Ziare.com