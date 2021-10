Cei mai bogați europarlamentari ai României. Rareș Bogdan, deputatul cu tablouri și ceasuri de 400.000 de euro

România este reprezentată în Parlamentul European de 33 de deputați, având un mandat de cinci ani. Salariul lunar net pentru această funcție este de aproximativ 7.000 de euro, la care se adaugă diverse indemnizații, cum ar fi pentru călătorii, transport, chirie, mâncare sau diurnă.

Cu toate că salariile nu sunt deloc mici, există mai mulți europarlamentari români care ies în evidență cu averile notate în declarațiile de avere. Proprietăți și terenuri cu nemiluita, tablouri de sute de mii de euro, bijuterii mai scumpe decât un apartament, sau conturi în bancă cu sume pe care cetățeanul de rând nici nu știe să le pronunțe.Rareș BogdanRareș Bogdan (PNL) se remarcă prin sumele colosale la care ajung tablourile, ceasurile și bijuteriile pe care le deține.Potrivit declarației de vedere pe care a completat-o în 2021, are tablouri în valoare de 200.000 de euro, ceasuri în valoare de 200.000 de euro, bijuterii ce ajung la 150.000 de euro și argintărie de 15.000 de euro.Mai deține două terenuri intravilane, unul în Alba Iulia, de 9.100 de metri pătrați, și unul în Voluntari, Ilfov, de 2.349 de metri pătrați. Tot în Voluntari are și o casă în construcție, de 321 de metri pătrați, dar notează și un apartament în Cluj-Napoca, de 100 de metri pătrați.Are, împreună cu soția sa, mai multe conturi bancare, cu sume în lei și euro.Mai declară că a primit de la Parlamentul European 29.229 de euro pentru diurnă și transport, alături de 54.912 euro, fiind vorba de o alocație pentru cheltuielile cabinetelor parlamentare.În 2020 a avut venituri anuale de 9.000 de lei, fiind consultant la firma Trend Communication, 83.860 de euro (net) ca europarlamentar, adică aproximativ 6.988 de euro pe lună, la care se adaugă 101.672 de lei din dividende de la firma unde lucrează ca și consultant.Traian BăsescuFostul președinte Traian Băsescu (PMP) are, de asemenea, o adevărată colecție de obiecte valoroase. Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, deține bijuterii în valoare de 28.000 de euro, ceasuri de 52.000 de euro și tablouri de 19.000 de euro.Are în folosință două terenuri intravilane în București, închiriate de la Primăria Municipiului București.Deține un apartament de 250 de metri pătrați și un garaj de 30 de metri în București. Are două mașini, un Ford B max fabricat în 2012 și o Dacia Duster fabricată ...citeste mai departe despre " Cei mai bogați europarlamentari ai României. Rareș Bogdan, deputatul cu tablouri și ceasuri de 400.000 de euro " pe Ziare.com