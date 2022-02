Preşedintele PNL Florin Cîţu a declarat luni, 28 februarie, la RFI, că România are rezerve de gaze, pentru a trece peste această perioadă de iarnă şi nu există o problemă.

Pentru iarna următoare, se merge pe mai multe soluţii, ministrul Energiei fiind plecat în Qatar şi urmând să plece şi la Baku. El a precizat că această criză cu care ne confruntăm este rezultatul lipsei investiţiilor în energie, în ultimii ani, nu numai în România ci şi în Europa.”În primul rând să ştie toată lumea că România are rezerve de gaze, pentru a trece peste această perioadă, nu există o problemă. Am discutat şi cu preşedintele Transgaz şi cu ministrul Energiei, deci nu există o problemă pentru România în ceea ce priveşte rezerva de gaze”, a spus preşedintelez PNL.El a precizat că ”pentru iarna următoare, se merge pe mai multe soluţii”. ”Ştiu că ministrul Energiei va pleca iarăşi la Baku, astăzi sau mâine, a fost în Qatar, se caută soluţii. Ştiţi foarte bine, SUA oferă gaz lichefiat pentru Europa, deci în acest moment toată Uniunea Europeană vine cu soluţii pentru a avea resurse alternative, pentru iarna următoare”, a spus liderul liberal.Florin Cîţu a menţionat că în această iarnă lucrurile sunt clare şi ”Europa are rezerve pentru a trece de această iarnă, dar este un semnal clar că trebuie să diversificăm, şi mai mult, trebuie să investim”. El a menţionat că această criză cu care ne confruntăm este rezultatul lipsei investiţiilor în energie, în ultimii ani, nu numai în România ci şi în Europa.Florin Cîţu a amintit pactul transpartinic, pe energie, aşa cum România a investit în Apărare. ”Trebuie să investim şi în securitate energetică, în fiecare an”, a spus el. ...citeste mai departe despre " Florin Cîțu dă asigurări că România are suficiente rezerve de gaze. Pentru iarna viitoare „se caută soluții” " pe Ziare.com